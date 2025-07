Condomínio Ourimar

Operação mira traficantes que aterrorizavam conjunto residencial na Serra

Duas pessoas foram presas e material relacionado ao tráfico de drogas foi apreendido durante a Operação Pela Ordem, nesta quinta-feira (10)

Operação no ES e RJ mira influenciadora por fraudes em comércio eletrônico

O Condomínio Ourimar , na Serra , foi alvo de uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) nesta quinta-feira (10). O objetivo, segundo a Polícia Federal , era enfrentar o grupo criminoso que atua no conjunto residencial e controla a área, intimidando moradores e utilizando o local para vender drogas.>

Histórico do Condomínio Ourimar

Ourimar é um condomínio de apartamentos populares entregue pela Caixa Econômica Federal em parceria com a prefeitura. Em junho de 2016, vinculado ao programa "Minha Casa, Minha Vida", o local recebeu 608 famílias de baixa renda escolhidas pela administração municipal. Eram pessoas dependiam de aluguel social ou que tiveram as casas interditadas após as chuvas intensas de 2013.>