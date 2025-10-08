Investigação

Operação da PF no Brasil combate abuso sexual de crianças e tem alvos no ES

Agentes foram aos endereços dos alvos para cumprir 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva na manhã desta quarta-feira (8)

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 09:43 - Atualizado há 12 minutos

PF deflagra Operação Nacional Proteção Integral III em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes Crédito: Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (08), a Operação Nacional Proteção Integral III, para identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet. A ação visa cumprir 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o País.

No Espírito Santo, segundo a Polícia Civil capixaba, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Linhares e Vila Velha. Até a última atualização desta reportagem, não houve prisão em flagrante.

Participam da ação 617 policiais federais de todo o País e 273 policiais civis de 16 Estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Até a publicação desta matéria, segundo a Polícia Federal do Distrito Federal, houve 37 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e duas vítimas resgatadas. A PF informou que a Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, que aconteceram em março e maio de 2025.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta