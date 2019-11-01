Operação cumpre mandados e fecha sites em combate à pirataria no ES

Operação conta com a participação das Polícias Civis de 12 estados Crédito: Divulgação/ Ministério da Justiça e Segurança Publica

A autoridade informou que os alvos da operação foram identificados por meio do laboratório de crimes cibernéticos em Brasília , através do Ministério da Justiça. A partir daí, estamos realizando as diligências necessárias, o mais rápido possível. Apesar disso, a gente ainda não tem previsão de acabar, já que as diligências dependem de outros atores também, como do Judiciário, do Facebook e de companhias de telefonia. Nós só conseguiremos finalizar com todas essas respostas, relatou.

PIRATARIA DIGITAL

De acordo com o delegado, o caso em questão busca o comércio da IPTV, ou televisão por IP, que funciona como um modo de transmitir sinais televisos através do Protocolo de Internet (nome em português). Na verdade nesse caso as pessoas comercializam IPTV, dando acesso às pessoas interessadas por meio de um pagamento mensal ou pela compra de um aparelho, permitindo acesso de forma ilegal ao conteúdo televisivo que só emissoras que vendem os pacotes são autorizadas a fazer, pelo pagamento de valores muito baixos, explicou.

Andrade relatou ainda que as investigações continuarão e que espera diligências que possibilitem comprovações de forma técnica sobre a pirataria, possibilitando que seja provado quem está envolvido. Depois deste processo, o inquérito será então remetido à Justiça. Até o momento ninguém foi preso.

ENTENDA A OPERAÇÃO

Uma operação para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (1º) em 12 estados brasileiros: Amazonas, Bahia, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação 404 cumpre desde as primeiras horas de hoje 30 mandados de busca e apreensão, bloqueio e/ou suspensão de 210 sites e 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e remoção de perfis e páginas em redes sociais.