Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pirataria digital

Operação cumpre mandados e fecha sites em combate à pirataria no ES

O delegado à frente do caso informou que os alvos da operação foram identificados por meio do laboratório de crimes cibernéticos em Brasília, por meio do Ministério da Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 16:32

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 16:32

Operação conta com a participação das Polícias Civis de 12 estados Crédito: Divulgação/ Ministério da Justiça e Segurança Publica
A operação policial em combate à pirataria digital deflagrada nesta sexta-feira (01) em 12 estados brasileiros, chamada de Operação 404, teve início executando seis mandados de busca e apreensão no Espírito Santo. Além deles, dois sites já contam com decisão judicial para a retirada do ar, de acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Brenno Andrade.
A autoridade informou que os alvos da operação foram identificados por meio do laboratório de crimes cibernéticos em Brasília, através do Ministério da Justiça. A partir daí, estamos realizando as diligências necessárias, o mais rápido possível. Apesar disso, a gente ainda não tem previsão de acabar, já que as diligências dependem de outros atores também, como do Judiciário, do Facebook e de companhias de telefonia. Nós só conseguiremos finalizar com todas essas respostas, relatou.

PIRATARIA DIGITAL

De acordo com o delegado, o caso em questão busca o comércio da IPTV, ou televisão por IP, que funciona como um modo de transmitir sinais televisos através do Protocolo de Internet (nome em português). Na verdade nesse caso as pessoas comercializam IPTV, dando acesso às pessoas interessadas por meio de um pagamento mensal ou pela compra de um aparelho, permitindo acesso de forma ilegal ao conteúdo televisivo que só emissoras que vendem os pacotes são autorizadas a fazer, pelo pagamento de valores muito baixos, explicou.
Andrade relatou ainda que as investigações continuarão e que espera diligências que possibilitem comprovações de forma técnica sobre a pirataria, possibilitando que seja provado quem está envolvido. Depois deste processo, o inquérito será então remetido à Justiça. Até o momento ninguém foi preso.

ENTENDA A OPERAÇÃO

Uma operação para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (1º) em 12 estados brasileiros: Amazonas, Bahia, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.
Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação 404 cumpre desde as primeiras horas de hoje 30 mandados de busca e apreensão, bloqueio e/ou suspensão de 210 sites e 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e remoção de perfis e páginas em redes sociais.

Veja Também

Suspeitos de envolvimento em explosão de banco em Aracruz são presos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados