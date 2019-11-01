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Streaming ilegal

Polícia Civil combate pirataria digital no ES e em outros onze estados

Os alvos são 210 sites que transmitem filmes, séries e televisão de forma ilegal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 09:51

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 09:51

Operação conta com a participação das Polícias Civis de 12 estados Crédito: Divulgação/ Ministério da Justiça e Segurança Publica
Uma operação para combater crimes praticados contra a propriedade intelectual foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (1º), em 12 estados: Amazonas, Bahia, Espirito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo.
Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação 404 cumpre desde as primeiras horas de hoje 30 mandados de busca e apreensão, bloqueio e/ou suspensão de 210 sites e 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e remoção de perfis e páginas em redes sociais.

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Segundo o ministério, o nome da operação, denominada 404, faz referência ao código de resposta do protocolo HTTP para indicar que a página não foi encontrada ou não está disponível.
As ações para o cumprimento das medidas judiciais estão sendo executadas pelas policias civis dos 12 estados.
As informações são da Agência Brasil

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