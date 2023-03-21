OAB-ES suspende licença de advogado suspeito de fraude para cursar Direito

Registro de Arthur Borges Sampaio, de 27 anos, aparece como suspenso no site da OAB Crédito: Reprodução/OAB

A Ordem do Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo suspendeu a licença de Arthur Borges Sampaio, de 27 anos, indiciado pela Polícia Civil por usar um certificado falso de conclusão do ensino médio para entrar na faculdade de Direito . Ao consultar a situação do advogado no site da entidade, ele aparece como "suspenso". A suspensão foi confirmada pelo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho ao g1ES. O profissional negou que não tenha concluído os estudos.

Em sua rede social, o advogado disse, nesta segunda-feira (20), que estava trabalhando normalmente. Ao g1ES, Arthur Sampaio informou que foi "vítima do sistema" e que entrou com recurso e um mandado de segurança junto à Justiça Federal. Ele explicou ainda que se formou aos 22 anos e que lutou muito para se tornar advogado.

Advogado que teve licença suspensa pela OAB-ES, disse nesta segunda-feira (20) que estava trabalhando Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o delegado titular da Delegacia de Nova Venécia , Douglas Sperandio, o caso chegou ao conhecimento por meio de uma denúncia anônima.

No levantamento, os policiais constataram que a assinatura da diretora que estava no certificado de conclusão de ensino médio do advogado era falsa.

"Iniciamos uma verificação preliminar e, com a comprovação de indícios mínimos de fato delituoso, instaurei um inquérito policial. Nossa primeira providência foi solicitar uma cópia do certificado entregue à faculdade de Direito e verificar a procedência do documento com a escola que o expediu" Douglas Sperandio - Delegado titular da Delegacia de Nova Venécia

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o homem nunca esteve matriculado na escola de ensino médio que consta no certificado, esta localizada em Pedro Canário . A corporação constatou ainda que o último registro dele foi em uma escola municipal localizada em Pinheiros, onde consta como reprovado na 6ª série do ensino fundamental, nos anos de 2009 e 2010.

“O certificado falso que ele apresentou na faculdade é de 2011. Ou seja, a vida escolar do advogado, entre a quinta série e a faculdade, é um limbo sem explicação lógica ou documental", detalhou o delegado

"Em depoimento, ele afirmou não se lembrar dos nomes dos professores do ensino médio e se negou a dar informações básicas, como o nome de algum colega de classe. Ele também alegou ter se formado em uma turma de Educação para Jovens e Adultos (EJA), mas a escola que consta no certificado nunca ofereceu esta modalidade de ensino. Por fim, o advogado se declarou vítima da escola", informou o delegado.

Segundo o delegado Douglas Sperandio, o advogado foi indiciado por uso de documento falso e o ocaso também foi levado para apreciação do Ministério Público.

“Também encaminhamos uma cópia do Inquérito para a OAB-ES, para que sejam adotadas as providências administrativas. Ainda há perguntas sem resposta, por exemplo, como ele obteve o certificado falso e como foi aprovado no exame da OAB, que é extremamente rigoroso. Por isso, vamos prosseguir com a apuração dos fatos”, esclareceu Sperandio.