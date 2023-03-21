Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Linhares

OAB-ES suspende licença de advogado suspeito de fraude para cursar Direito

Arthur Borges Sampaio, 27, teria abandonado os estudos no ensino fundamental e utilizou um certificado falso de conclusão do ensino médio para fazer a graduação

Publicado em 21 de Março de 2023 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2023 às 11:45
Registro de Arthur Borges Sampaio, de 27 anos, aparece como suspenso no site da OAB
Registro de Arthur Borges Sampaio, de 27 anos, aparece como suspenso no site da OAB Crédito: Reprodução/OAB
A Ordem do Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo suspendeu a licença de Arthur Borges Sampaio, de 27 anos, indiciado pela Polícia Civil por usar um certificado falso de conclusão do ensino médio para entrar na faculdade de Direito. Ao consultar a situação do advogado no site da entidade, ele aparece como "suspenso". A suspensão foi confirmada pelo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho ao g1ES. O profissional negou que não tenha concluído os estudos.
Segundo a Polícia Civil, o advogado teria abandonado os estudos ainda no ensino fundamental, mas não só conseguiu concluir a graduação, como foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com a documentação falsificada.
Em sua rede social, o advogado disse, nesta segunda-feira (20), que estava trabalhando normalmente. Ao g1ES, Arthur Sampaio informou que foi "vítima do sistema" e que entrou com recurso e um mandado de segurança junto à Justiça Federal. Ele explicou ainda que se formou aos 22 anos e que lutou muito para se tornar advogado.
Advogado que teve licença suspensa pela OAB-ES, disse nesta segunda-feira (20) que estava trabalhando
Advogado que teve licença suspensa pela OAB-ES, disse nesta segunda-feira (20) que estava trabalhando Crédito: Reprodução/Redes Sociais
De acordo com a Polícia Civil, o advogado tinha registro válido na OAB-ES e atuava no Norte e Noroeste do Espírito Santo, principalmente em Montanha, e também nos municípios de MucuriciPonto Belo e Pinheiros.
Segundo o delegado titular da Delegacia de Nova Venécia, Douglas Sperandio, o caso chegou ao conhecimento por meio de uma denúncia anônima.
No levantamento, os policiais constataram que a assinatura da diretora que estava no certificado de conclusão de ensino médio do advogado era falsa.
"Iniciamos uma verificação preliminar e, com a comprovação de indícios mínimos de fato delituoso, instaurei um inquérito policial. Nossa primeira providência foi solicitar uma cópia do certificado entregue à faculdade de Direito e verificar a procedência do documento com a escola que o expediu"
Douglas Sperandio - Delegado titular da Delegacia de Nova Venécia

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o homem nunca esteve matriculado na escola de ensino médio que consta no certificado, esta localizada em Pedro Canário. A corporação constatou ainda que o último registro dele foi em uma escola municipal localizada em Pinheiros, onde consta como reprovado na 6ª série do ensino fundamental, nos anos de 2009 e 2010.
“O certificado falso que ele apresentou na faculdade é de 2011. Ou seja, a vida escolar do advogado, entre a quinta série e a faculdade, é um limbo sem explicação lógica ou documental", detalhou o delegado
"Em depoimento, ele afirmou não se lembrar dos nomes dos professores do ensino médio e se negou a dar informações básicas, como o nome de algum colega de classe. Ele também alegou ter se formado em uma turma de Educação para Jovens e Adultos (EJA), mas a escola que consta no certificado nunca ofereceu esta modalidade de ensino. Por fim, o advogado se declarou vítima da escola", informou o delegado.
Segundo o delegado Douglas Sperandio, o advogado foi indiciado por uso de documento falso e o ocaso também foi levado para apreciação do Ministério Público.
“Também encaminhamos uma cópia do Inquérito para a OAB-ES, para que sejam adotadas as providências administrativas. Ainda há perguntas sem resposta, por exemplo, como ele obteve o certificado falso e como foi aprovado no exame da OAB, que é extremamente rigoroso. Por isso, vamos prosseguir com a apuração dos fatos”, esclareceu Sperandio.
*Com informações do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Polícia Civil OAB-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados