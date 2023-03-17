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Norte e Noroeste

Advogado é indiciado por falsificar certificado para cursar Direito no ES

A investigação apontou que o advogado abandonou os estudos no ensino fundamental. Porém, com o documento falso de conclusão de ensino médio, ele concluiu a graduação e ainda foi aprovado na OAB

Publicado em 17 de Março de 2023 às 15:48

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 mar 2023 às 15:48
Um advogado de 27 anos foi indiciado pela Polícia Civil por usar um certificado falso de conclusão do ensino médio para entrar na faculdade de Direito. Segundo a PC, o advogado abandonou os estudos ainda no Ensino Fundamental. No entanto, com a documentação falsa, ele não só conseguiu concluir a graduação, como foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O homem não teve a identidade informada. 
O advogado tem registro válido e atuava no Norte e Noroeste do Espírito Santo, principalmente em Montanha, e também nos municípios de Mucurici, Ponto Belo e Pinheiros.
O caso chegou ao conhecimento da Delegacia Regional de Nova Venécia por meio de uma denúncia anônima. No levantamento, os policiais constataram que a assinatura da diretora que estava no certificado de conclusão de Ensino Médio do advogado era falsa.
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime de falsificação de documento foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia e  Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Advogado é indiciado por falsificar certificado para cursar Direito no ES
“Iniciamos uma verificação preliminar e, com a comprovação de indícios mínimos de fato delituoso, instaurei um inquérito policial. Nossa primeira providência foi solicitar uma cópia do certificado entregue à faculdade de Direito e verificar a procedência do documento com a escola que o expediu”, relatou o titular da Delegacia de Nova Venécia, o delegado Douglas Sperandio.

A investigação

A investigação apontou que o advogado abandonou os estudos ainda no ensino fundamental. Segundo a PC, o homem nunca esteve matriculado na escola de ensino médio que consta no certificado, esta localizada em Pedro Canário.
O último registro dele foi em uma escola municipal localizada em Pinheiros, onde consta como reprovado na 6ª ano do ensino fundamental, nos anos de 2009 e 2010.
“O certificado falso que ele apresentou na faculdade é de 2011. Ou seja, a vida escolar do advogado, entre a quinta série e a faculdade, é um limbo sem explicação lógica ou documental. Em depoimento, ele afirmou não se lembrar dos nomes dos professores do ensino médio e se negou a dar informações básicas, como o nome de algum colega de classe. Ele também alegou ter se formado em uma turma de Educação para Jovens e Adultos (EJA), mas a escola que consta no certificado nunca ofereceu esta modalidade de ensino. Por fim, o advogado se declarou vítima da escola", informou o delegado.
Segundo o delegado Douglas Sperandio, o advogado foi indiciado por uso de documento falso e o ocaso também foi levado para apreciação do Ministério Público.
“Também encaminhamos uma cópia do Inquérito para a OAB/ES, para que sejam adotadas as providências administrativas. Ainda há perguntas sem resposta, por exemplo, como ele obteve o certificado falso e como foi aprovado no exame da OAB, que é extremamente rigoroso. Por isso, vamos prosseguir com a apuração dos fatos”, esclareceu Sperandio.
A reportagem de A Gazeta procurou a OAB do Estado. Assim que houver retorno o texto será atualizado.

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