Novo vídeo mostra bandidos que mataram jovem em supermercado na Serra

Ketelin Costa foi morta com um tiro na nuca, bairro Jardim Juara, no último sábado (15). A polícia pede ajuda à população para encontrar os criminosos