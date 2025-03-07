Novo confronto em bairro de Vila Velha termina com homem morto

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam uma denúncia de que suspeitos armados estavam em uma escadaria. Também chegou a informação de que, quando os militares chegavam, os criminosos se escondiam em casas abandonadas.

Os policiais foram até o local. Durante a ação, um drone foi utilizado para monitoramento aéreo. Quando os militares chegaram, encontraram quatro suspeitos armados em "conduta de patrulha". Segundo o boletim de ocorrência, eles tentaram fugir por um beco e foram perseguidos. Na sequência, Camilo teria pulado um muro e, ao ser cercado, teria apontado uma arma para os militares e disparado.

De acordo o boletim, um policial revidou com um tiro de fuzil calibre 5,56 a uma distância aproximada de 50 metros. Após ser atingido, a arma que estava com Camilo, uma pistola calibre 9mm, foi apreendida e encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha. O rapaz foi atingido no pescoço.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas Camilo não resistiu e morreu no local. Após a perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Os militares realizaram mais buscas na área e localizaram outra pistola 9mm, um carregador compatível com a pistola e mais 44 munições calibre 9mm.

Segundo confronto na mesma semana

Esse é o segundo confronto com mortes registrado no bairro nesta semana . Na última terça-feira (4), outro embate entre suspeitos e a PM resultou na morte de Júlio César Miranda de Souza, de 21 anos, e deixou um segundo homem ferido. Segundo a polícia, criminosos de uma facção rival do Morro da Boa Vista, também em Vila Velha, planejavam uma retaliação contra traficantes de Cobi de Cima.

Na ocasião, o cabo da Polícia Militar Jhony Candeia Littig Pereira disse, em entrevista à TV Gazeta, que grupos criminosos da região estão em confronto. "Eles são faccionados e está acontecendo uma guerra entre eles agora. Essa guerra é, principalmente, pelo controle do tráfico. É uma guerra intensa que está se alastrando", afirmou o cabo Littig.

Caso seguirá em investigação

Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições.