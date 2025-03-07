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Em Cobi de Cima

Novo confronto em bairro de Vila Velha termina com homem morto

Segundo a Polícia Militar, Camilo Cezar Nascimento teria disparado contra os agentes; armas foram apreendidas na ação

Publicado em 07 de Março de 2025 às 10:44

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

07 mar 2025 às 10:44
Um homem morreu após um confronto entre suspeitos e policiais na madrugada desta sexta-feira (7) em Cobi de Cima, Vila Velha. A vítima foi identificada como Camilo Cezar Nascimento. Segundo a Polícia Militar, ele estava armado e teria atirado contra os agentes. Esse é o segundo caso nesta semana, no mesmo bairro, em que um tiroteio acaba em morte
Conforme o boletim de ocorrência, os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam uma denúncia de que suspeitos armados estavam em uma escadaria. Também chegou a informação de que, quando os militares chegavam, os criminosos se escondiam em casas abandonadas.
Os policiais foram até o local. Durante a ação, um drone foi utilizado para monitoramento aéreo. Quando os militares chegaram, encontraram quatro suspeitos armados em "conduta de patrulha". Segundo o boletim de ocorrência, eles tentaram fugir por um beco e foram perseguidos. Na sequência, Camilo teria pulado um muro e, ao ser cercado, teria apontado uma arma para os militares e disparado.
De acordo o boletim, um policial revidou com um tiro de fuzil calibre 5,56 a uma distância aproximada de 50 metros. Após ser atingido, a arma que estava com Camilo, uma pistola calibre 9mm, foi apreendida e encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha. O rapaz foi atingido no pescoço. 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) chegou a ser acionado, mas Camilo não resistiu e morreu no local. Após a perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).
Os militares realizaram mais buscas na área e localizaram outra pistola 9mm, um carregador compatível com a pistola e mais 44 munições calibre 9mm.

Segundo confronto na mesma semana

Esse é o segundo confronto com mortes registrado no bairro nesta semana. Na última terça-feira (4), outro embate entre suspeitos e a PM resultou na morte de Júlio César Miranda de Souza, de 21 anos, e deixou um segundo homem ferido. Segundo a polícia, criminosos de uma facção rival do Morro da Boa Vista, também em Vila Velha, planejavam uma retaliação contra traficantes de Cobi de Cima.
Na ocasião, o cabo da Polícia Militar Jhony Candeia Littig Pereira disse, em entrevista à TV Gazeta, que grupos criminosos da região estão em confronto. "Eles são faccionados e está acontecendo uma guerra entre eles agora. Essa guerra é, principalmente, pelo controle do tráfico. É uma guerra intensa que está se alastrando", afirmou o cabo Littig. 

Caso seguirá em investigação

Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições. 
O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

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Confronto com a PM termina com um homem morto e outro ferido em Vila Velha

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