Confronto com a PM termina com um homem morto e outro ferido em Vila Velha

Durante a ação, armas e drogas foram apreendidas Crédito: Sammy Ferreira

Um confronto entre a Polícia Militar e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas resultou na morte de um jovem de 21 anos, identificado como Júlio César Miranda de Souza, e outro ferido na perna, na última terça-feira (4), em Vila Velha . O caso aconteceu no bairro Cobi de Cima , região, segundo a PM, marcada por disputas com facções rivais do Morro da Boa vista, em São Torquato.

Segundo o boletim de ocorrência da corporação, traficantes de Boa Vista estavam planejando uma retaliação a traficantes de Cobi de Cima em resposta à morte do irmão de uma das lideranças do tráfico de Boa Vista, ocorrida no mesmo dia.

Após receber a informação sobre o ataque, a Polícia Militar foi até o local. Quando chegou à Rua Resplendor, a equipe flagrou cerca de quatro homens armados. Os policiais teriam dado ordem de parada, mas os suspeitos não obedeceram.

“Foi dada a ordem legal dos militares devidamente fardados e identificados, eles não obedeceram, efetuaram disparos contra os nossos militares e, para revidar essa injusta agressão, efetuamos disparos contra esses indivíduos”, disse o cabo Jhony Candeia Littig Pereira, em entrevista à TV Gazeta.

Suspeito se jogou de barranco

Durante o confronto, ainda segundo a PM, um dos suspeitos tentou escapar se jogando de um barranco, enquanto outros dois fugiram pela mata. Os militares pediram apoio e um dos fugitivos, Júlio César, foi encontrado ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

“Foi prestado devido socorro a ele, foi encontrada a arma de fogo que ele utilizou ao lado dele, ele foi encaminhado até o Hospital Antônio Bezerra de Farias, onde foi constatado que ele veio a óbito”, relatou o policial.

O outro ferido, Wesclei Luis Ferreira Falcão, também foi socorrido e encaminhado ao hospital. A polícia apreendeu duas pistolas e vários carregadores de munição.

"Eles são faccionados e está acontecendo uma guerra entre eles agora. Essa guerra é, principalmente, pelo controle do tráfico. É uma guerra intensa que está se alastrando" Cabo Jhony Candeia Littig Pereira - Policial militar

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O suspeito de 21 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificado, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Ainda segundo a PC, as armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES) juntamente com as munições e carregadores.

O corpo de Júlio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória. "O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado", completou a Polícia Civil.