Ônibus do Transcol bate em poste na Serra

Apesar do acidente, não houve feridos, segundo a Polícia Militar

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 20:11

 - Atualizado há 6 anos

Um ônibus do Sistema Transcol bateu contra um poste na tarde desta terça-feira (06), no bairro Taquara ll, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.

Com a colisão, o poste ficou partido ao meio, mas não chegou cair. A EDP informa que uma equipe esteve no local realizando a manutenção. Destacou ainda que a batida afetou apenas a iluminação semafórica, e que nenhum outro cliente teve o fornecimento de energia interrompido.

ônibus bate em poste na Serra Crédito: Internauta

Um vídeo feito por internautas mostra o estrago causado pela batida. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi acionado pela reportagem do Gazeta Online e informou que o motorista responsável pelo ônibus disse que a pista estava molhada e cheia de cascalhos no momento do acidente, o que fez o coletivo derrapar, sair da rua e atingir o poste. 

Ele relatou que seguia para o Terminal de Laranjeiras na linha 807 (Barcelona / T. Laranjeiras) e o acidente aconteceu já na saída do bairro Taquara, na Serra. Dez pessoas estavam no coletivo no momento da colisão mas ninguém precisou de atendimento médico.

