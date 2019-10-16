Caso Karolini Vitória

Namorado diz que matou estudante no ES por causa de mensagens no celular

O adolescente foi apreendido no bairro Santa Martha, em Vitória, nesta terça-feira (15), e confessou o crime à polícia

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 10:31 - Atualizado há 6 anos

Karolini Vitoria Souza Nascimento, 15 anos Crédito: Acervo pessoal

O adolescente de 16 anos que confessou ter torturado e matado a adolescente Karolini Vitória, de 15 anos, foi apreendido no bairro Santa Martha, em Vitória, nesta terça-feira (15) pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM). À polícia, ele contou que cometeu o crime após descobrir que a namorada estava trocando mensagens de celular com outro rapaz. O corpo da menina foi encontrado com sinais de tortura, no dia 23, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.

O CRIME

O corpo da adolescente foi encontrado às margens da Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na madrugada de segunda-feira (23). De acordo com informações da TV Gazeta, um vigilante que passava pelo local avistou um corpo enrolado em um lençol.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta