Namorado diz que matou estudante no ES por causa de mensagens no celular

O adolescente foi apreendido no bairro Santa Martha, em Vitória, nesta terça-feira (15), e confessou o crime à polícia

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 10:31

 - Atualizado há 6 anos

Karolini Vitoria Souza Nascimento, 15 anos Crédito: Acervo pessoal

O adolescente de 16 anos que confessou ter torturado e matado a adolescente Karolini Vitória, de 15 anos, foi apreendido no bairro Santa Martha, em Vitória, nesta terça-feira (15) pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM). À polícia, ele contou que cometeu o crime após descobrir que a namorada estava trocando mensagens de celular com outro rapaz. O corpo da menina foi encontrado com sinais de tortura, no dia 23, na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória.

O CRIME

O corpo da adolescente foi encontrado às margens da Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na madrugada de segunda-feira (23). De acordo com informações da TV Gazeta, um vigilante que passava pelo local avistou um corpo enrolado em um lençol.

