Mulher se joga na frente de viatura da PM para escapar de agressão na Serra

Ato desesperado aconteceu após vítima ficar cerca de 20 minutos levando socos e sendo xingada pelo companheiro

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 14:24

Agressões começaram após vítima se recusar a comprar drogas para o companheiro Crédito: Roberto Pratti

Uma mulher se jogou na frente de uma viatura da Polícia Militar na BR 101, em Rosário de Fátima, na Serra, para escapar das agressões do companheiro. Ela estava levando socos e sendo xingada por ele havia pelo menos 20 minutos, tudo isso após se recusar a ir até uma boca de fumo comprar drogas para o parceiro. 

A vítima conversou com o repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. Ela disse que os dois saíram de casa, na sexta-feira (19), já discutindo porque ela não queria comprar as drogas. Quando chegaram na BR 101, o homem começou com as agressões. "Eu corria para um lado, ele ia atrás. Ele é um psicopata, não tem medo de nada, porque tinha muita gente na rua. Quando veio a viatura, eu pulei em cima e me segurei", detalhou. 

Os militares prenderam o suspeito, de 37 anos, que foi levado para a delegacia e depois encaminhado ao presídio. O nome dele não será divulgado para preservar a identidade da vítima.

Essa não foi a primeira prisão dele por violência contra a mulher. De acordo com a TV Gazeta, em janeiro deste ano o suspeito foi para a cadeia por ameaçar uma ex. 

