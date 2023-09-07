Mulher morta por sobrinho em Cariacica era missionária; irmã está desaparecida

Joana D'Arc (destaque) foi assassinada em casa, no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

Assassinada a facadas dentro de casa, em Alto Boa Vista, Cariacica , Joana D'Arc Conceição da Cruz, de 59 anos, era missionária de uma igreja evangélica da comunidade e ajudava o acusado do crime, o sobrinho Lucas Conceição Fernandes, de 29, após ele ter sofrido um atentado a balas semanas antes. A mãe dele e irmã de Joana, cujo nome não foi divulgado, também estava no local e desapareceu após o assassinato, que teria sido motivado pela disputa de um imóvel.

O crime aconteceu na manhã de quarta-feira (6). Por volta das 10 horas, vizinhos de Joana D'Arc ouviram uma confusão entre ela e o sobrinho, mas, conforme informações da polícia à TV Gazeta, não souberam informar o que havia motivado a briga, nem se a irmã da missionária tentou ajudá-la. Os vizinhos ouviram apenas pedido de socorro e foram até a casa, arrombaram o portão para socorrer Joana D'Arc, momento em que Lucas aproveitou para tentar fugir.

Segundo testemunhas, o acusado saiu correndo com a faca na mão, ameaçando quem se aproximasse dele. Lucas correu cerca de 100 metros e entrou em um matagal, na tentativa de se esconder. Quando a Polícia Militar chegou ao local, deu ordens para que ele saísse do esconderijo, mas, conforme o boletim de ocorrência da PM, Lucas teria tentado atacar uma policial da equipe. Outros militares reagiram, disparando contra Lucas, que foi atingido nas nádegas.

O sobrinho de Joana D'Arc já estava ferido. A família contou que, há cerca de duas semanas, ele havia sido baleado no Morro do Quiabo, também em Cariacica. Na ocasião, Lucas levou três tiros.

A irmã do acusado, Luziene Conceição, disse à TV Gazeta que Lucas não quis ir para o hospital para não ser preso. Três dias antes do assassinato da missionária, pediu abrigo à tia.

O viúvo Carlos Henrique da Cruz acredita que a motivação do crime tenha sido uma casa construída no mesmo terreno em que ele morava com Joana D'Arc e que já havia sido ocupada por Lucas e a mãe. Contudo, devido ao envolvimento do sobrinho com tráfico de drogas, Carlos Henrique disse que ele e a esposa fizeram a transferência de outro imóvel, em Vila Graúna, no valor de R$ 120 mil, para que mãe e filho se mudassem dali. O marido da missionária afirmou que, após um período da mudança, Lucas queria reaver a casa do Alto Boa Vista, embora, segundo ele, não tivesse mais direito.

"Eles não tinham mais condições de morar junto em função dos filhos serem muito travessos. Ele estava maquinando isso há muitos anos", contou Carlos Henrique.

O pastor Adalto Lindenberg, da igreja que Joana D'Arc frequentava, ressaltou que ela era muito amorosa, cuidava das pessoas e, inclusive, fazia trabalho missionário em presídios. O velório e enterro de Joana D'Arc ocorrem nesta quinta-feira (7).

Entenda o caso

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a denúncia de que uma mulher era agredida e que o suspeito estava em posse de uma arma branca (cortante). Joana já estava morta quando os militares chegaram ao local.

Testemunhas contaram que a discussão seria por causa de herança e que Lucas teria chegado na casa da tia procurando por Carlos Henrique, marido de Joana D'Arc. O sobrinho a teria agredido e, no momento que a missionária caiu no chão, Lucas teria desferido os golpes.

Os policiais seguiram em buscas pela região e se depararam com o acusado. Ele tentou fugir e resistiu à prisão ameaçando os miliares. Segundo a PM, para evitar uma possível agressão, foi efetuado um disparo de arma de fogo que o atingiu. Lucas foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde ficou sob escolta policial.