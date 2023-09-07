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Dois suspeitos detidos

Ataque a tiros durante desfile em Guaçuí deixa adolescente ferido

Confusão aconteceu no momento do desfile cívico-militar do 7 de setembro na cidade. O suspeito de ser o autor do tiro também é um adolescente
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

07 set 2023 às 12:32

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 12:32

André Afonso
As comemorações do Dia da Independência do Brasil foram interrompidas por tiros nesta quinta (7) pela manhã, no Centro de Guaçuí, no Sul do Estado. Segundo informações da Polícia Militar, um adolescente de 14 anos foi atingido e socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Quando tomou conhecimento da ocorrência, a Polícia Militar realizou buscas que contaram com o auxílio do sistema de videomonitoramento do município. A partir disso, foi possível identificar e apreender dois suspeitos que teriam realizado os disparos. Segundo a PM, eles confessaram a participação no ocorrido.
Um deles, apontado como o autor do disparo que atingiu o menino de 14 anos, também é um adolescente de 16 anos. Não foram divulgadas informações sobre o segundo suspeito.
A apuração preliminar dos policiais militares indicou que a motivação dos tiros teria sido uma rixa entre os envolvidos, que são suspeitos de envolvimento com o tráfico.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que os adolescentes, ambos de 16 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Alegre, e autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por meio que possa resultar perigo comum. Eles foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) da região Sul.
O desfile, que teve início às 8h da manhã, aconteceu na Avenida Marechal Floriano, no centro de Guaçuí e foi promovido pela Prefeitura Municipal. Um total de 38 instituições civis e militares estavam previstas para participar do evento que sempre reúne um grande público na avenida. 

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