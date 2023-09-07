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Fraturou nariz

Menina sofre cortes profundos na testa ao ser atingida por fiação de poste na Serra

Heloísa Ferreira, de 7 anos, estava subindo a ladeira para casa quando um caminhão baú bateu na fiação baixa de um poste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2023 às 09:27

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 09:27

Heloísa Ferreira teve um corte profundo na testa
Heloísa Ferreira teve um corte profundo na testa Crédito: Acervo Pessoal
Uma menina de sete anos fraturou o nariz e teve dois cortes profundos na testa após ser atingida pela fiação de um poste rompida por um caminhão enquanto voltava da escola no bairro Cascata, na Serra. O acidente foi na última segunda-feira (4), por volta de 17h.
Heloísa Ferreira contou na quarta-feira (6), em entrevista à TV Gazeta, que fazia o mesmo trajeto de todos os dias, depois de sair da van escolar e estava subindo a ladeira para casa quando um caminhão baú bateu na fiação baixa de um poste.
Um dos fios bateu na perna da menina como se fosse um chicote. Com o impacto, a garota foi elevada, caiu no chão e machucou o rosto. 
"Fiquei desesperada quando olhei no espelho. Agora não estou sentindo dor não. Só quando encosta que sinto dor", disse Heloísa "
Heloísa Ferreira - Vítima
Menina de sete anos ficou ferida ao ser atingida por fio de poste na Serra
Menina de sete anos ficou ferida ao ser atingida por fio de poste na Serra Crédito: Deyvison Reis
Luana Augusto da silva, tia da menina, contou que viu a sobrinha ferida depois que ela e a irmã ouviram um barulho na rua.
"A gente levantou desesperada. Achou que meu pai tinha batido o carro em outro e quando a gente subiu pra rua e abriu o portão viu que tinha sido o caminhão que tinha arrancado o fio e na hora vi minha sobrinha com a cara ensanguentada", contou Luana.
Rosane Ferreira, mãe de Heloísa chegava do trabalho quando soube o acidente.
"Ela usa óculos. Podia ter machucado mais e foi profundo o corte nela. Levou três pontos em cada furo na testa", contou a mãe.
Pelas próximas semanas a criança terá acompanhamento médico e disse que não vê a hora de voltar para a escola.

Moradores reclamam de fios baixos em postes

Menina de sete anos ficou ferida ao ser atingida por fio de poste na Serra
Menina de sete anos ficou ferida ao ser atingida por fio de poste na Serra Crédito: Deyvison Reis
Segundo moradores, os fios estão mais baixos desde que a concessionária EDP começou a substituir alguns postes antigos por novos na região.
Segundo Luana Augusto, tia da menina atingida pelo fio, a concessionária prometeu retirar os fios após a substituição dos postes, mas não fez.
"Primeiro teve que acontecer o acidente pra eles poderem fazer a retirada do fio", lamentou a tia de Heloísa.
Ao longo do dia técnicos da EDP e também de empresas de telecomunicações estiveram no bairro para reorganizar parte da fiação no bairro.
A EDP informou que uma equipe da empresa foi à rua logo após o acidente e constatou que um caminhão rompeu um cabo de telefonia, que pertence é de responsabilidade de uma empresa de telecomunicação.
A concessionária lamentou o ocorrido e disse que já notificou todas as empresas para que façam a adequação dos cabos o mais rápido possível.
Com informações de João Brito, da TV Gazeta, e g1 ES.

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