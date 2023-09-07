Menina sofre cortes profundos na testa ao ser atingida por fiação de poste na Serra

Heloísa Ferreira teve um corte profundo na testa Crédito: Acervo Pessoal

Uma menina de sete anos fraturou o nariz e teve dois cortes profundos na testa após ser atingida pela fiação de um poste rompida por um caminhão enquanto voltava da escola no bairro Cascata, na Serra . O acidente foi na última segunda-feira (4), por volta de 17h.

Heloísa Ferreira contou na quarta-feira (6), em entrevista à TV Gazeta, que fazia o mesmo trajeto de todos os dias, depois de sair da van escolar e estava subindo a ladeira para casa quando um caminhão baú bateu na fiação baixa de um poste.

Um dos fios bateu na perna da menina como se fosse um chicote. Com o impacto, a garota foi elevada, caiu no chão e machucou o rosto.

"Fiquei desesperada quando olhei no espelho. Agora não estou sentindo dor não. Só quando encosta que sinto dor", disse Heloísa " Heloísa Ferreira - Vítima

Menina de sete anos ficou ferida ao ser atingida por fio de poste na Serra Crédito: Deyvison Reis

Luana Augusto da silva, tia da menina, contou que viu a sobrinha ferida depois que ela e a irmã ouviram um barulho na rua.

"A gente levantou desesperada. Achou que meu pai tinha batido o carro em outro e quando a gente subiu pra rua e abriu o portão viu que tinha sido o caminhão que tinha arrancado o fio e na hora vi minha sobrinha com a cara ensanguentada", contou Luana.

Rosane Ferreira, mãe de Heloísa chegava do trabalho quando soube o acidente.

"Ela usa óculos. Podia ter machucado mais e foi profundo o corte nela. Levou três pontos em cada furo na testa", contou a mãe.

Pelas próximas semanas a criança terá acompanhamento médico e disse que não vê a hora de voltar para a escola.

Moradores reclamam de fios baixos em postes

Menina de sete anos ficou ferida ao ser atingida por fio de poste na Serra Crédito: Deyvison Reis

Segundo moradores, os fios estão mais baixos desde que a concessionária EDP começou a substituir alguns postes antigos por novos na região.

Segundo Luana Augusto, tia da menina atingida pelo fio, a concessionária prometeu retirar os fios após a substituição dos postes, mas não fez.

"Primeiro teve que acontecer o acidente pra eles poderem fazer a retirada do fio", lamentou a tia de Heloísa.

Ao longo do dia técnicos da EDP e também de empresas de telecomunicações estiveram no bairro para reorganizar parte da fiação no bairro.

A EDP informou que uma equipe da empresa foi à rua logo após o acidente e constatou que um caminhão rompeu um cabo de telefonia, que pertence é de responsabilidade de uma empresa de telecomunicação.

A concessionária lamentou o ocorrido e disse que já notificou todas as empresas para que façam a adequação dos cabos o mais rápido possível.