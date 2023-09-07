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Bairro Castelo Branco

Jovem é perseguido e executado com oito tiros em Cariacica

O jovem, de 24 anos, foi executado a tiros no bairro Castelo Branco, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2023 às 12:09

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 12:09

Um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (6), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do hospital.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a polícia explicou que ele foi executado com oito tiros, sendo a maioria na região da cabeça.
Um morador conversou com a reportagem da TV Gazeta e disse que ouviu mais de 30 tiros e que a vítima foi perseguida pela rua São Silvestre. Testemunhas contaram que o rapaz - identificado apenas como Wesley - se mudou a pouco tempo para o bairro.
Os policiais que conversaram com a reportagem da TV Gazeta acreditam que o crime, possivelmente, tem ligação com o tráfico de drogas.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta. 

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