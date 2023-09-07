Jovem é esfaqueado ao defender a amiga durante assalto em Vitória

Um jovem, de 18 anos, foi esfaqueado durante um assalto na noite de quarta-feira (6) na região da praia da Curva da Jurema, em Vitória, a poucos metros de distância de um posto da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o rapaz estava acompanhado de uma amiga e, quando os dois saíram de um quiosque da região, foram abordados por dois criminosos.
Ainda de acordo com a PM, depois de anunciar o assalto, um dos criminosos segurou o jovem, enquanto o outro colocou uma faca no pescoço da mulher. Ao ver a amiga naquela situação, o rapaz reagiu e partiu pra cima dos assaltantes, momento em que levou duas facadas na barriga. Os assaltantes fugiram levando um telefone.
Segundo a corporação, o jovem esfaqueado foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado também na capital.
Na manhã desta quinta-feira (7), a polícia disse que o rapaz esfaqueado não corre risco de morte.
Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.