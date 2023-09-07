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Perto de  posto da PM

Jovem é esfaqueado ao defender a amiga durante assalto em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz, de 18 anos, estava acompanhado de uma amiga quando os dois saíram de um quiosque na região da praia da Curva da Jurema quando foram abordados por dois criminosos. Ninguém foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2023 às 12:21

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 12:21

Um jovem, de 18 anos, foi esfaqueado durante um assalto na noite de quarta-feira (6) na região da praia da Curva da Jurema, em Vitória, a poucos metros de distância de um posto da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o rapaz estava acompanhado de uma amiga e, quando os dois saíram de um quiosque da região, foram abordados por dois criminosos.
Ainda de acordo com a PM, depois de anunciar o assalto, um dos criminosos segurou o jovem, enquanto o outro colocou uma faca no pescoço da mulher. Ao ver a amiga naquela situação, o rapaz reagiu e partiu pra cima dos assaltantes, momento em que levou duas facadas na barriga. Os assaltantes fugiram levando um telefone.
Jovem foi esfaqueado quando estava na região da Curva da Jurema, em Vitória
Jovem foi esfaqueado quando estava na região da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Oliveira Alves
Segundo a corporação, o jovem esfaqueado foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), localizado também na capital.
Na manhã desta quinta-feira (7), a polícia disse que o rapaz esfaqueado não corre risco de morte.
Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento nenhum suspeito foi detido.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta. 

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