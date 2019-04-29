Home
Mulher é esfaqueada por companheiro ao pedir separação na Serra

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29), em Novo Horizonte, na Serra. O criminoso fugiu logo após tentar matar a mulher e ainda não foi localizado pela polícia.