Mulher é esfaqueada durante briga na Praia do Canto, em Vitória

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 22:10
- Atualizado há 6 anos
Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira (7), na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil, a jovem foi esfaqueada pela madrasta de um ex-companheiro dela. A motivação não foi informada.
Na manhã desta segunda-feira, testemunhas contaram à reportagem de A Gazeta que a vítima seria usuária de drogas e foi esfaqueada por uma moradora em situação de rua na Selimo Vieira Gomes. A motivação teria sido ciúmes do namorado da acusada.
A mulher foi ferida com duas facadas do lado esquerdo do tórax. Após a agressão, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. O caso será investigado pela Polícia Civil.
