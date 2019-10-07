Home
>
Polícia
>
Mulher é esfaqueada durante briga na Praia do Canto, em Vitória

Mulher é esfaqueada durante briga na Praia do Canto, em Vitória

A vítima foi atingida com duas facadas no tórax e socorrida para o Hospital São Lucas

Imagem de perfil de Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 22:10

 - Atualizado há 6 anos

Rua Selimo Vieira Fomes, onde mulher foi ferida Crédito: Isaac Ribeiro

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada na madrugada desta segunda-feira (7), na Praia do Canto, em Vitória. De acordo com informações da Polícia Civil, a jovem foi esfaqueada pela madrasta de um ex-companheiro dela. A motivação não foi informada.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, suspeito tentou fugir, pulando o muro de uma casa vizinha, mas acabou sendo achado debaixo de uma escada

Homem invade casa, agride ex-companheira e acaba preso em Guaçuí

Suspeito ainda tentou voltar ao local com uma camisa diferente para despistar os agentes da guarda, mas foi identificado e acabou sendo levado à polícia

Confusão entre moradores de rua termina com um esfaqueado e outro preso em Vitória

Caso ocorreu em Cachoeiro. A mulher tinha medida protetiva de urgência contra o agressor; ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional

Homem é preso por agredir ex-esposa e quebrar carro do atual companheiro dela

Na manhã desta segunda-feira, testemunhas contaram à reportagem de A Gazeta que a vítima seria usuária de drogas e foi esfaqueada por uma moradora em situação de rua na Selimo Vieira Gomes. A motivação teria sido ciúmes do namorado da acusada.

A mulher foi ferida com duas facadas do lado esquerdo do tórax. Após a agressão, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Passageiro é esfaqueado em assalto a Transcol na Vila Rubim

Após sequência de crimes, PM e Guarda fazem operação na Vila Rubim

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais