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Tabuazeiro

Mulher e adolescente de 13 anos são baleados durante confronto em Vitória

Os dois foram levados por viaturas da Polícia Militar, segundo a mãe do garoto, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência para atendimento; caso ocorreu nesta segunda (4)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2023 às 17:41

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 17:41

Um adolescente diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), de 13 anos, e uma mulher de 24 anos foram atingidos por tiros durante um confronto armado em Tabuazeiro, em Vitória, nesta segunda-feira (4). A mãe do menino, que também é sogra da jovem de 24 anos ferida, contou que o filho desceu para jogar o lixo fora quando acabou baleado na perna. 
Segundo familiares, a mulher baleada levou três tiros: um no braço, um no abdômen e um na perna e precisou passar por cirurgia. Conforme a mãe do menino, os dois baleados foram levados por viaturas da Polícia Militar (PM) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para atendimento. Ainda não é possível sabe se os tiros que feriram os moradores partiram de policiais ou de criminosos que entraram em confronto com os militares.
“Na hora que ele (o adolescente) desceu, deu dois minutos e eu ouvi os tiros. Desci porque eu soube que meu filho estava embaixo da escadaria para se proteger. Ele foi se arrastando pelo chão e como a polícia estava em volta dele, falei que ele só tem 13 anos”, explicou a mãe, em entrevista ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.
A mãe criticou a abordagem policial, pois segundo ela, a corporação chegou atirando no meio dos moradores. “Quer subir para prender, tudo bem, eles prendem, mas não precisa chegar assim, foi totalmente errado", contou a mulher.
Ela está preocupada agora com os custos dos remédios para o filho, pois ele precisa de cuidados após os ferimentos. "Ninguém veio falar com a gente, ninguém vem conversar com os pais e com os moradores", afirmou a mãe do adolescente. 

Dois tiroteios e um morto

Por volta das 8h40, houve um confronto no Morro do Macaco com apreensão de submetralhadora de fabricação caseira, de calibre 9mm e dois carregadores com 38 munições. Ao meio-dia, mais disparos foram escutados por moradores.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, esteve no bairro por volta de 12h30. Moradores relataram um confronto entre policiais e criminosos, momento em que as duas pessoas citadas no início da reportagem teriam sido atingidas. Pelo menos cinco viaturas do Batalhão de Missões Especiais (BME) estavam na parte alta do bairro.
Mais cedo, em Tabuazeiro, um jovem de 26 anos, identificado como Watila de Jesus Silva, foi morto a tiros durante a madrugada desta segunda-feira (4) na parte alta do bairro. Um amigo dele, de 32 anos, foi baleado e se escondeu em uma distribuidora de bebidas; depois, foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), também na Capital.
De acordo com a perícia, Watila sofreu oito perfurações pelo corpo, enquanto a outra vítima apresentava dois ferimentos à bala.
Watila de Jesus Silva, morto no Morro do Macaco, em Tabuazeiro
Watila de Jesus Silva, morto no Morro do Macaco, em Tabuazeiro Crédito: Acervo pessoal
A Polícia Militar informou que "equipes realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro quando ouviram disparos de arma de fogo na parte alta do morro. Imediatamente as guarnições se deslocaram para o local, onde encontraram um homem alvejado escondido em uma distribuidora de bebidas. Ele foi socorrido. Ainda durante varredura pela região, posteriormente, os militares localizaram mais um homem alvejado, já em óbito".
Sobre o caso da manhã, a corporação informou que os agentes estavam patrulhando a região quando encontraram dois suspeitos armados. Houve confronto e os homens conseguiram fugir, mas deixaram arma e munições para trás. O material foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
Já em relação à ocorrência envolvendo o adolescente e a mulher de 24 anos, o Capitão Rezende, da Polícia Militar, informou que a vítima do sexo feminino tem envolvimento com o crime e foi baleada durante o confronto. 
"Nós chegamos na região e fomos recebidos por homens armados, um ainda portava um fuzil, e entraram em confronto com a gente. Depois da troca de tiros, avistamos rastros de sangue e encontramos três indivíduos que foram presos. Ela portava 150 buchas de maconha em bolsa tiracolo e confessou ser esposa do homem que portava o fuzil e acompanhava ele no tráfico naquele momento", explicou o Capitão. 
Em relação ao adolescente, foi informado que ele estava na localidade onde ocorreram os disparos e não foi possível informar de quem partiu os tiros que atingiram as vítimas. 

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