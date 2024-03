Sob ameaças

Mulher de PM pula de carro durante sequestro-relâmpago em Vila Velha

Bandido rendeu a vítima quando ela estava sozinha no automóvel do marido; no percurso, ela pulou do veículo em movimento para escapar; cachorro foi morto na fuga

A mulher de um soldado da Polícia Militar foi vítima de sequestro-relâmpago na tarde desta sexta-feira (8), em Vila Velha. Ela foi ameaçada e rendida com um objeto, não identificado por ela, quando estava sozinha no carro do marido. No percurso, a mulher pulou do veículo em movimento para escapar do bandido, que fugiu em direção ao bairro Bandeirantes, em Cariacica. Na fuga, ele atropelou e matou um cachorro.

Conforme informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento seguiu até Bandeirantes, após ser informada, via Ciodes, do roubo de um carro branco modelo J3, em Vila Velha, e que o bandido havia fugido em direção ao bairro do município vizinho.

Na fuga, bandido abandonou carro roubado de PM e atropelou cachorro de morador. (Reprodução)

Passando pela Rua Capelândia, os policiais de Cariacica visualizaram o veículo abandonado e, no local, já estava uma equipe de Vila Velha, que informou que o veículo era de um soldado, que estava trabalhando na hora do crime, e a vítima era sua esposa. Ainda segundo a ocorrência, ela dirigia o veículo quando foi rendida por um suspeito negro, com cicatriz no rosto e uma tatuagem no pescoço, em que estava escrito "Geraldo".

"Ele adentrou o veículo pelo passageiro e obrigou a vítima a dirigir, ameaçando-a com um objeto que não conseguiu identificar. Dado momento, a vítima conseguiu pular do veículo em movimento e fugiu do acusado, que tomou a direção e seguiu com o veículo", informa a PM, no boletim de ocorrência.

Em entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, testemunhas informaram que a mulher do PM disse, quando saiu do carro no bairro Rio Marinho, ainda em Vila Velha, que ela havia sido abordada quando parou em um semáforo. A vítima conseguiu escapar do bandido, conforme o relato de funcionários de um posto de combustível, quando ela disse que precisava parar o veículo para abastecer.

O boletim de ocorrência aponta, ainda, que funcionários de um posto de combustível começaram a acompanhar o veículo até o momento em que o bandido entrou no bairro Bandeirantes. Na Rua Capelândia, que é sem saída, o bandido atropelou e matou o cachorro de um morador e, na sequência, abandonou o carro para fugir, pulando muros das casas da região. Os PMs de Cariacica acionaram um guincho para transportar o automóvel para o pátio da polícia. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional do município.

A Polícia Civil foi procurada para mais informações e disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", disse, em nota.

