Polícia

Mucilon, braço direito de líder do PCV, é preso na Serra

Segundo a Polícia Civil, Cleberson dos Santos Cordeiro, conhecido como Clebinho ou Mucilon, doava alimentos e promovia festas para ganhar confiança da comunidade de Bairro de Fátima

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 11:40 - Atualizado há 6 anos

Cleberson dos Santos Cordeiro, conhecido com Mucilon, foi preso nesta terça-feira Crédito: Divulgação

Apontado como braço direito do líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV), na Serra, Cleberson dos Santos Cordeiro, conhecido como Clebinho ou Mucilon, de 24 anos, foi preso nesta terça-feira (22) por policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

De acordo com a Polícia Civil, para ganhar a confiança da comunidade, Mucilon doava alimentos e promovia festas para a comunidade de Bairro de Fátima. No Dia das Crianças, ele doou um bolo com o apelido dele, distribuiu sorvetes, presentes, e alugou brinquedos para a diversão de meninos e meninas.

Mucilon foi preso nesta terça-feira na casa de um amigo, localizada em um condomínio do bairro São Diogo, no mesmo município. Com ele, foram aprendidos uma pistola calibre .380, quatro carregadores e 64 munições do mesmo calibre.

Pistola calibre .380 que foi apreendida com Mucilon Crédito: Divulgação/PCES

O titular da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, informou que Mucilon controla o tráfico de drogas no Bairro de Fátima e Hélio Ferraz. Ele e outros dois comparsas respondem pelo assassinato de Robson dos Santos Antonio, ocorrido no dia 23 de fevereiro do ano passado, no Bairro de Fátima. O crime foi motivado por tráfico de drogas.

TIROTEIO CONTRA POLICIAIS

No dia 8 de outubro, policiais da DHPP da Serra foram recebidos a tiros no Bairro de Fátima por um grupo de traficantes comandados por Mucilon. Na ocasião, os bandidos fugiram, mas abandonaram três mochilas com 3.115 pinos de cocaína, um quilo cocaína, 215 buchas de maconha e 420 pedras de crack.

Droga apreendida durante operação no Bairro de Fátima Crédito: Divulgação/PCES

“Desde então, em razão desse confronto, virou questão de honra efetuar a prisão desse indivíduo. Ele era o alvo número um da nossa delegacia e um dos mais procurados do Estado. O tráfico dele movimenta R$ 30 mil por semana, é um dos que movimentam mais dinheiro na Serra devido a localidade e o fácil acesso aos bairros de Vitória”, explicou.

Segundo Sandi Mori, Mucilon é o braço direito de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, líder do Primeiro Comando de Vitória (PCV), que comanda o tráfico de drogas no Complexo da Penha. Além disso, Mucilon também é investigado por participação no Trem Bala, braço armado do PCV.

"“Nós não iremos admitir que essa facção entre no município da Serra para dominar o controle do tráfico aqui. Assim como aconteceu em Jacaraípe, outros indivíduos do Trem Bala já foram presos por nós.O recado da DHPP Serra é: se o Trem Bala tentar vir para o município da Serra será preso imediatamente" Rodrigo Sandi Mori Delegado da DHPP da Serra

MANSÃO NA SERRA

Investigado por envolvimento em assassinato e por tráfico de drogas, Cleberson dos Santos Cordeiro, o Mucilon, de 24 anos, era monitorado pela Polícia Civil há três meses. Para ganhar a confiança dos moradores do bairro onde atuava e não ser denunciado, doava alimentos a famílias carentes e até promoveu uma festa do Dia das Crianças no Bairro de Fátima, na Serra, no último dia 12.

De acordo com a Polícia Civil, Mucilon morava em um imóvel de luxo alugado em Jacaraípe. Para ostentar o dinheiro arrecadado com o comércio de drogas, Mucilon também promovia festas e churrasco para traficantes. Para o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da DHPP da Serra, os traficantes que fazem esse tipo de doação passam uma falsa sensação de segurança para a sociedade.

“A sociedade que apoia esse tipo de atitude hoje, pode ser vítima do tráfico amanhã. A Polícia Civil atua de forma intensiva nesses bairros e pede que a população confie no nosso trabalho fazendo denúncias tanto pelo 181 como pela página do Facebook”, enfatizou Sandi Mori.

Droga com selo do Trem Bala, braço armado do PCV Crédito: Divulgação/PCES

