Motoristas e fiscal são assaltados em ponto de ônibus em Vitória

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 11:53
- Atualizado há 6 anos
Dois motoristas e um fiscal de transporte coletivo foram assaltados no bairro Mário Cypreste, em Vitória, na noite desta terça-feira (22). Ninguém foi preso.
O motorista João Pereira da Silva contou que ele e os colegas estavam no ponto final da linha, que fica no Sambão do Povo, aguardando o horário da próxima viagem quando um indivíduo fez a abordagem. O suspeito pediu que as vítimas entregassem os celulares e fugiu.
"A gente tinha acabado de jantar, sentei ali na cadeira, de cabeça baixa e quando vi ele já estava com a pistola na minha cara. O fiscal e o motorista que estavam ao meu lado também foram roubados e depois ele foi embora. Eu gritei, ainda corri um pedaço atrás dele, corri um risco, mas é revoltante ver isso todos os dias e não poder fazer nada", lamentou João Pereira.
Um segundo criminoso aguardava o assaltante em uma motocicleta em uma rua próxima ao local onde o crime ocorreu. A dupla conseguiu escapar e não foi presa até o momento. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.
"Você peleja todo dia, trabalha de segunda a sábado e de uma hora para outra um meliante chega, leva e você fica sem reação nenhuma", concluiu o motorista.
