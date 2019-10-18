Bandido rouba ônibus, atira em arma de policial de folga e é preso no ES

Quando foi flagrado, o bandido armado atirou contra o policial com uma garrucha. O disparo atingiu a arma do policial, mas ele não ficou ferido. Após o ataque, o policial perseguiu o atirador, entrou em luta corporal com ele e prendeu o suspeito. O outro conseguiu fugir. O assaltante foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. As vítimas do assalto também registraram ocorrência na unidade policial.