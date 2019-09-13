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Marechal Campos

Policial civil flagra roubo e prende assaltante em Vitória

A ocorrência está em andamento na Delegacia Patrimonial, em Vitória
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 set 2019 às 09:18

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 09:18

Dona de academia foi leva para a Delegacia Patrimonial, em Vitória, para prestar depoimento Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Um policial civil do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) flagrou uma tentativa de roubo e prendeu o suspeito na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (13). 
De acordo com a Polícia Civil, ao ser flagrado, o suspeito abandonou uma bicicleta de aplicativo no local e fugiu a pé. Outro policial civil do mesmo departamento auxiliou nas buscas.
O suspeito foi localizado e conduzido para a Delegacia de Segurança Patrimonial, assim como as vítimas e as testemunhas. A ocorrência ainda está em andamento na delegacia.

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