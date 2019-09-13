Policial civil flagra roubo e prende assaltante em Vitória

Um policial civil do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) flagrou uma tentativa de roubo e prendeu o suspeito na Avenida Marechal Campos, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (13).
De acordo com a Polícia Civil, ao ser flagrado, o suspeito abandonou uma bicicleta de aplicativo no local e fugiu a pé. Outro policial civil do mesmo departamento auxiliou nas buscas.
O suspeito foi localizado e conduzido para a Delegacia de Segurança Patrimonial, assim como as vítimas e as testemunhas. A ocorrência ainda está em andamento na delegacia.