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Violência

Abordado por dupla, policial reage e atira em assaltante no ES

Dois homens armados anunciaram assalto no bairro Planalto. Segundo informações da polícia, soldado se identificou e deu voz de prisão, mas não foi obedecido e reagiu, baleando um dos suspeitos. O outro tentou fugir, mas foi detido

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 11:43

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

14 out 2019 às 11:43
Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um tentativa de assalto terminou mal para uma dupla no bairro Planalto, em Linhares, Região Norte do Estado, na noite deste domingo (13). A vítima era um soldado da Polícia Militar, que reagiu, atirou em um dos criminosos e prendeu o outro.
Segundo a PM, o policial conversava na rua com um vizinho, próximo de sua casa, quando os dois suspeitos se aproximaram e um deles anunciou o assalto. O acusado sacou uma arma e fez diversas ameaças às vítimas.
Apontando a arma para o soldado, os criminosos exigiram que ele e o vizinho entrassem na residência. O soldado se identificou e deu voz de prisão aos suspeitos, mas não foi obedecido. Diante das ameaças, ele reagiu e atirou duas vezes, baleando um dos bandidos.
Ferido com um dos tiros, o homem caiu no chão. Já o outro criminoso tentou fugir, mas foi perseguido e detido pelo militar. Depois foi constatado que a arma usada pelos suspeitos era um simulacro de pistola.
Ainda de acordo com a PM, o acusado baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado sob escolta policial para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Já o outro detido foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares.
Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se os suspeitos foram autuados e presos.

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