Abordado por dupla, policial reage e atira em assaltante no ES

Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um tentativa de assalto terminou mal para uma dupla no bairro Planalto, em Linhares , Região Norte do Estado, na noite deste domingo (13). A vítima era um soldado da Polícia Militar , que reagiu, atirou em um dos criminosos e prendeu o outro.

Segundo a PM, o policial conversava na rua com um vizinho, próximo de sua casa, quando os dois suspeitos se aproximaram e um deles anunciou o assalto. O acusado sacou uma arma e fez diversas ameaças às vítimas.

Apontando a arma para o soldado, os criminosos exigiram que ele e o vizinho entrassem na residência. O soldado se identificou e deu voz de prisão aos suspeitos, mas não foi obedecido. Diante das ameaças, ele reagiu e atirou duas vezes, baleando um dos bandidos.

Ferido com um dos tiros, o homem caiu no chão. Já o outro criminoso tentou fugir, mas foi perseguido e detido pelo militar. Depois foi constatado que a arma usada pelos suspeitos era um simulacro de pistola.

Ainda de acordo com a PM, o acusado baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado sob escolta policial para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Já o outro detido foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares.