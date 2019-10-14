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Vitória

Homem foge de abordagem policial, atira contra a PM e é baleado

A ocorrência foi registrada no bairro Resistência, em Vitória. O homem foi atingido com um tiro na perna

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 15:57

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

14 out 2019 às 15:57
Pistola apreendida em confronto com a PM Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 23 anos foi baleado após tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na Avenida Brasil, no bairro Resistência, em Vitória, às 19h30 deste domingo (13). Durante patrulhamento pela região, os militares tentaram abordar o suspeito, mas ele correu na direção de um beco e foi perseguido. Segundo a PM, ele atirou durante a fuga. Os policiais revidaram e o homem foi atingido com um tiro na perna esquerda e caiu.

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Ele foi socorrido pelos policiais militares e levado ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). Ele recebeu atendimento e depois foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Uma pistola calibre 380, que era levada pelo indivíduo, foi apreendido pela corporação. A arma estava carregada com 15 munições. Dois celulares e buchas de maconha também foram localizados com o suspeito.

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