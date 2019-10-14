Homem foge de abordagem policial, atira contra a PM e é baleado

Ele foi socorrido pelos policiais militares e levado ao Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas). Ele recebeu atendimento e depois foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Uma pistola calibre 380, que era levada pelo indivíduo, foi apreendido pela corporação. A arma estava carregada com 15 munições. Dois celulares e buchas de maconha também foram localizados com o suspeito.