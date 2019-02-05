Bandidos com arma longa trocam tiro com PM em Cariacica

Dois bandidos trocaram tiros com a Polícia Militar no final da manhã desta terça-feira (05) no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Moradores informaram que houve um toque de recolher no bairro, e, devido a isso, o policiamento foi ao local. A PM não confirmou a informação do toque de recolher.
Segundo a polícia, uma guarnição fazia patrulhamento no bairro após receber a informação de moradores, que teriam ouvido disparos de arma de fogo, quando dois indivíduos com arma longa atiraram em direção aos militares.
Os policiais revidaram a agressão, mas no final ninguém foi baleado. Depois da troca de tiros, o helicóptero Harpia, da Polícia Militar foi ao local e houve reforço no policiamento, mas nenhum suspeito foi localizado.
A troca de tiros aconteceu nas proximidades de uma escola municipal. O caso foi registrado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. A DHPP em Cariacica vai apurar o caso.