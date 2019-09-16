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Vitória

Violência em Itararé: jovem é baleado por bandidos de moto

O rapaz foi atingido por quatro tiros e foi levado para um hospital particular do bairro Itararé, em Vitória
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

16 set 2019 às 11:19

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 11:19

Praça de Itararé é cercada pelo tráfico de drogas Crédito: Ricardo Medeiros
A violência voltou a assustar moradores e vendedores ambulantes que atuam na praça principal do bairro Itararé, em Vitória, na noite deste domingo (15). Um jovem de 21 anos foi atingido a tiros por dois bandidos de moto quando seguia a pé pela Rua Frederico Gomes, por volta das 21h.
>Líderes de três igrejas fazem caminhada pela paz em Vitória
Ele contou à polícia que mora no bairro com a tia. Quando seguia para casa, foi abordado por dois homens em uma moto. O bandido que estava na garupa desceu do veículo e atirou contra ele. O alvo foi atingido com um tiro nas costas, dois na perna esquerda e um na perna direita.
Ele foi levado para um hospital particular no mesmo bairro. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Na última quinta-feira (12), um homem de 31 anos e um adolescente de 17 anos foram baleados por um homem armado enquanto conversavam em um banco da praça. Na hora dos disparos, havia dezenas de pessoas e pelo menos 11 comerciantes - com barracas e pula-pula - na praça.
 

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