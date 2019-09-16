Violência em Itararé: jovem é baleado por bandidos de moto

Ele contou à polícia que mora no bairro com a tia. Quando seguia para casa, foi abordado por dois homens em uma moto. O bandido que estava na garupa desceu do veículo e atirou contra ele. O alvo foi atingido com um tiro nas costas, dois na perna esquerda e um na perna direita.
Ele foi levado para um hospital particular no mesmo bairro. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
Na última quinta-feira (12), um homem de 31 anos e um adolescente de 17 anos foram baleados por um homem armado enquanto conversavam em um banco da praça. Na hora dos disparos, havia dezenas de pessoas e pelo menos 11 comerciantes - com barracas e pula-pula - na praça.