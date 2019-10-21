Passageiro imobiliza assaltante de ônibus em Cariacica

O responsável pela imobilização do suspeito, Kleber Rocha Javarini, contou que detém porte de arma e que a situação quase saiu do controle. “Eu estava no coletivo, para trás da porta do meio. Era o 509, que vinha de Vitória com destino a Campo Grande. Saímos do Terminal de Jardim América, um pouco antes do trevo de Alto Lage, quando o homem anunciou o assalto lá na frente. Vi na hora que ele tirou a pistola e a princípio não pensei em reagir”, contou.

“Antes de ele chegar perto de mim, sendo que eu também estava armado, o cobrador, que estava sentado, reagiu e ficou lá agarrado com o criminoso. Foi desesperador, correria para todo lado. A pistola caiu e foi parar lá na frente. O motorista encostou o ônibus, as portas abriram. Na hora nem pensei, falei que era da Polícia e coloquei a arma contra ele. Outros populares o imobilizaram. Fiquei com muito medo de alguém se ferir se a arma do bandido fosse de verdade. A partir daí a Polícia mesmo esteve no local, o cobrador também foi para a delegacia depor. Ele foi muito corajoso, arriscou a vida dele”.