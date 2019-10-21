Mulher empurra ladrão e é esfaqueada durante assalto em Vila Velha

Mesmo ferida, ela correu e não entregou nenhum pertence. O bandido fugiu correndo. A mulher pediu ajuda em uma pizzaria do bairro e populares acionaram o Samu. A companheira dela também foi ao estabelecimento onde a fritadeira estava. Momentos após ser atendida no local, ela foi socorrida para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas será investigada pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP).