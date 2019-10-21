Home
Motorista perde controle em curva e invade loja na Serra

Acidente aconteceu na Avenida Central, em Laranjeiras, na noite deste domingo (20)

Publicado em 21 de outubro de 2019

 - Atualizado há 6 anos

Motorista perde controle em curva e invade loja na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um carro invadiu uma loja de eletrodomésticos em Laranjeiras, na Serra, na noite deste domingo (20). O acidente aconteceu na Avenida Central, quando o motorista tentava fazer uma curva e perdeu o controle da direção. Ninguém ficou ferido. No carro, estavam o motorista e um passageiro, ambos jovens. Eles bateram na parede da loja, que não era de concreto, mas de gesso acartonado. Esse material é mais leve, por se tratar de gesso.

Os dois jovens não se machucaram. A loja, no entanto, teve prejuízo, já que diversos produtos foram danificados com o acidente.

Com informações da TV Gazeta 

