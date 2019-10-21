Laranjeiras

Motorista perde controle em curva e invade loja na Serra

Acidente aconteceu na Avenida Central, em Laranjeiras, na noite deste domingo (20)

Um carro invadiu uma loja de eletrodomésticos em Laranjeiras, na Serra, na noite deste domingo (20). O acidente aconteceu na Avenida Central, quando o motorista tentava fazer uma curva e perdeu o controle da direção. Ninguém ficou ferido. No carro, estavam o motorista e um passageiro, ambos jovens. Eles bateram na parede da loja, que não era de concreto, mas de gesso acartonado. Esse material é mais leve, por se tratar de gesso.