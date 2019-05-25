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Susto

Carro invade supermercado e assusta clientes em Linhares

Segundo a PRF, a condutora do veículo confundiu as marchas e invadiu o estabelecimento

Publicado em 

25 mai 2019 às 15:58

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 15:58

Segundo a PRF, a condutora do veículo confundiu as marchas e invadiu o estabelecimento Crédito: Internauta
Um susto! Foi essa a sensação de quem estava em um supermercado localizado às margens da BR 101, no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Estadona manhã deste sábado (25). Um carro invadiu o estabelecimento, quebrou os vidros e foi parar próximo aos caixas.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora do veículo confundiu as marchas e acabou invadindo o supermercado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser encaminhada para o hospital. A reportagem tentou contato com o supermercado, mas não teve retorno.

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