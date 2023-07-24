Motorista de BMW que atropelou motociclistas no ES é preso por embriaguez

Wemerson Gustavo Stabnow Costa, 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23, voltavam do trabalho quando foram atingidos pela BMW; os dois morreram Crédito: Divulgação/Redes Sociais

"O sentimento é de indignação. Ele tem que pagar pelo o que ele fez. Ele tirou de mim a pessoa que eu amava" Gabriela Miranda - esposa de Mayk

A colisão foi em Vila Esperança, no interior de Vargem Alta, por volta 23h30. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do BMW perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a moto em que as vítimas estavam. Wemerson Gustavo morreu no local, enquanto Mayk chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro no município, mas faleceu após dar entrada na unidade.

O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, duas vezes, sendo, posteriormente, conduzido ao sistema prisional. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o motorista deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (24).

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a família, Mayk trabalhava como motoboy em uma lanchonete aos fins de semana para complementar a renda. No momento do acidente, ele saía de Vargem Alta em direção a São José de Fruteiras, onde morava com a esposa com quem era casado há cinco anos.

“Ele acabou com duas famílias. Não tem lógica uma coisa dessas, não pode ficar impune”, cobra Erivelto Pezzin, sogro de Mayk.