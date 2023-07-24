Motorista de BMW que atropelou motociclistas no ES é preso por embriaguez

O motorista de uma BMW que atropelou e matou dois motociclistas em Vargem Alta na noite desse domingo (23), foi autuado em flagrante por homicídio culposo, qualificado por embriaguez, conforme informações da Polícia Civil. Elias Calvi Junior, de 27 anos, perdeu o controle do carro e atingiu a moto onde estavam Wemerson Gustavo Stabnow Costa, de 24 anos, e Mayk de Oliveira Fraga, de 23. Os dois voltavam do trabalho no momento do acidente.
"O sentimento é de indignação. Ele tem que pagar pelo o que ele fez. Ele tirou de mim a pessoa que eu amava"
A colisão foi em Vila Esperança, no interior de Vargem Alta, por volta 23h30. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do BMW perdeu o controle da direção do veículo e atingiu a moto em que as vítimas estavam. Wemerson Gustavo morreu no local, enquanto Mayk chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro no município, mas faleceu após dar entrada na unidade.
O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, duas vezes, sendo, posteriormente, conduzido ao sistema prisional. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), o motorista deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (24).
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a família, Mayk trabalhava como motoboy em uma lanchonete aos fins de semana para complementar a renda. No momento do acidente, ele saía de Vargem Alta em direção a São José de Fruteiras, onde morava com a esposa com quem era casado há cinco anos.
“Ele acabou com duas famílias. Não tem lógica uma coisa dessas, não pode ficar impune”, cobra Erivelto Pezzin, sogro de Mayk.
A reportagem de A Gazeta acionou as advogadas Márcia Pruccoli Gazoni e Arlete Barreto de Araújo, que fazem a defesa de Elias, mas as representantes informaram que, no momento, não haverá posicionamento sobre o caso.