Motorista de app é agredido em assalto e abandonado em rua na Serra

Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia

Um motorista de aplicativo foi assaltado, agredido e abandonado em uma rua deserta após aceitar uma corrida na noite de segunda-feira (14), na Serra. Dois homens solicitaram o carro de app no Terminal de Laranjeiras e anunciaram o assalto durante o trajeto pela ES 010, próximo a Manguinhos. Um dos suspeitos foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , o motorista aceitou a corrida e pegou os passageiros. Um tempo depois, comentou que o carro estava na reserva e sugeriu parar em um posto de combustível. É descrito no boletim que, mesmo ao perceber o comportamento suspeito dos dois homens, decidiu seguir com a corrida.

Durante o percurso, os criminosos – um armado com uma faca e o outro com um revólver – anunciaram o assalto. Um deles pulou para o banco da frente, e a dupla passou a ameaçar o motorista, exigindo dinheiro e transferências via Pix. A vítima foi agredida com pancadas na cabeça e nas costas, enquanto os criminosos perguntavam se havia armas no veículo.

Sob ameaça, o motorista foi forçado a fazer transferências via Pix. Os assaltantes também levaram o celular da vítima, dois chips telefônicos, o cartão de crédito com tecnologia de aproximação e cerca de R$ 365 em dinheiro.

Após o assalto, o motorista foi deixado em uma rua deserta no bairro Portal de Jacaraípe. Desorientado, ele caminhou até uma via movimentada, onde pediu ajuda a um morador que lhe emprestou o telefone. Com isso, conseguiu avisar a esposa e a filha e chamar um carro de aplicativo para voltar para casa.

Por meio do rastreador do carro da vítima, o veículo foi localizado em uma residência no bairro Feu Rosa, também na Serra. O carro estava escondido, coberto e sem placas. No local, acompanhados da vítima, a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos, identificado como Miqueias de Sousa Nascimento, de 24 anos.

"Um indivíduo atendeu os militares, momento que foi possível visualizar o veículo, com as mesmas características repassadas, no interior da garagem e sem placa. A vítima prontamente reconheceu o indivíduo como um dos autores do roubo. O homem disse que havia outro suspeito envolvido na ação e que ambos estavam armados. Foi realizada consulta e verificou-se que o chassi do veículo conferia com o do automóvel anteriormente roubado", disse a PM, em nota.

Ainda segundo a corporação, os militares também realizaram buscas no interior da residência onde estava o suspeito e encontraram, no quarto, uma arma de fogo de fabricação caseira, 65 pinos de cocaína, quatro pinos de crack e um canivete.