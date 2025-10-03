Tentativa de latrocínio

Motorista de aplicativo é baleado no pescoço durante assalto na Serra

A vítima, 30 anos, teve carro e celular roubados por três criminosos em Campinho da Serra II, na Serra, durante uma corrida

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:22

Um motorista de aplicativo, 30 anos. foi baleado no pescoço e teve o carro e o celular roubados por três criminosos na noite de quinta-feira (2), em Campinho da Serra II, na Serra.

Para a Polícia Militar, a vítima contou que a corrida começou no bairro Nova Carapina, onde os suspeitos embarcaram. Durante o assalto, além de levarem os pertences, o trio atirou contra o pescoço do motorista antes de fugir.

O homem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. O estado de saúde dele não foi informado.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A apuração foi direcionada à DFRV porque o veículo foi o principal objeto do roubo. Até o momento, ninguém foi preso.

