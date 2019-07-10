Home
>
Polícia
>
Motorista de aplicativo é assaltado e abandonado amarrado na Serra

Motorista de aplicativo é assaltado e abandonado amarrado na Serra

A polícia destacou que a vítima foi agredida diversas vezes, já que os suspeitos não encontraram dinheiro no veículo

Publicado em 10 de julho de 2019 às 21:36

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Fernando Madeira

Um motorista de aplicativo, de 41 anos, foi assaltado e amarrado por três bandidos. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (10), no bairro São Diego I, na Serra. A vítima foi abandonada no carro e recebeu ajuda de moradores.

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

> Motorista de aplicativo fica refém de assaltantes em Vila Velha

De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos solicitaram uma viagem por um aplicativo. A corrida seria de São Diogo I a um local conhecido como “Paredão”. No caminho, os criminosos anunciaram o assalto apontando uma arma para a vítima. O motorista foi encontrado amarrado com o cinto de segurança, na rua Bahia, no município.

A polícia destacou que a vítima foi agredida diversas vezes, já que os suspeitos não encontraram dinheiro no veículo, um Fox, vermelho.

Segundo informações da polícia, os suspeitos só foram embora porque perceberam que moradores observavam a ação criminosa.

> Bandidos mataram motorista de aplicativo em Cariacica para bancar festa

Os moradores chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para a UPA de Carapina. O carro foi entregue a cunhada da motorista. A vítima foi orientada pela polícia a procurar a Delegacia e registrar o Boletim de ocorrência.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime Motorista de Aplicativo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais