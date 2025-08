Grande Vitória

Motorista comete infração perto da PRF na BR 262 e acaba preso no ES

Homem com 100 quilos de drogas no carro fez ultrapassagem proibida a poucos metros de uma viatura e passou a ser monitorado

De acordo com a PRF, por volta das 10h, o motorista realizou uma ultrapassagem proibida a cerca de 100 metros de uma viatura da corporação. A infração chamou atenção dos policiais, que passaram a seguir o veículo e o abordaram em Viana. Segundo o agente Gustavo Lucas, o homem estava visivelmente nervoso e afirmou que havia saído de Uberlândia, em Minas Gerais, e que trabalhava como motorista de aplicativo. >

“Contou que estava trazendo uma encomenda para o município da Serra, aqui no Espírito Santo, mas que não sabia o que estava transportando”, relatou o policial. No porta-malas e em outras partes do veículo foram encontrados vários pacotes de maconha. O motorista foi detido e levado à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha. O nome dele não foi divulgado.>