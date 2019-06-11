Home
Mortes na BR 101: polícia abre inquérito para investigar acidente

ma carreta colidiu contra um carro de passeio aonde estavam quatro pessoas da mesma família. Mãe, pai e um bebê morreram. Já uma criança de 11 anos ficou gravemente ferida.