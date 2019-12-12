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Crime desvendado

Morte de ex-assessor parlamentar na Serra envolve ciúme e traição

Dyego Fernando Pimentel Abreu, de 28 anos, foi assassinado a tiros ao sair de um bar, após assistir ao jogo do Flamengo, no bairro São Domingos, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 17:05

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 17:05

Ex-assessor parlamentar Dyego Fernando Pimentel Abreu Crédito: Acervo pessoal
morte do ex-assessor parlamentar Dyego Fernando Pimentel de Abreu, de 28 anos, ocorrida em outubro deste ano, foi motivada por uma trama envolvendo traição, ciúmes e ameaças. A Polícia Civil informou, na manhã desta quinta-feira (12), que quatro homens foram presos pelo crime.
Evandro Barcelos Miranda, 40 anos, foi apontado como o mandante do crime. O delegado Ramiro Diniz, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, explicou que Dyego foi morto porque teve um relacionamento extraconjugal com a mulher de Evandro.
O Evandro se relacionava com uma mulher e essa mulher traiu o Evandro com o Dyego. Desde a traição, o Evandro e o Dyego passaram a ter sérios problemas. Trocaram ofensas, ameaças e, a partir daí, o Evandro começou a planejar a morte do Dyego, disse o delegado adjunto.
Ramiro informou que Evandro arquitetou o crime, forneceu a arma utilizada ao executor e dividiu as funções de cada participante. As investigações apontaram que Juenilson Pereira Ferreira, de 40 anos, foi o responsável por descobrir a localização de Dyego.
Evandro, Juenilson, Marcelo e Willian Crédito: Divulgação/PCES
Juenilson foi ao bar onde Dyego estava, no dia 16 de outubro, no bairro São Domingos. Ao confirmar o endereço do alvo, comunicou o fato a Evandro, por celular. Com a informação do paradeiro de Dyego, Evandro acionou Marcelo Martins de Oliveira, 37 anos, para monitorar os passos do ex-assessor parlamentar da Assembleia Legislativa.
Marcelo confirmou a informação e descreveu as roupas que Dyego estava usando na noite em que foi assassinado. Evandro então entregou a arma usado no crime para Willian Apelfeler da Silva, 22 anos.
O Evandro passou a arma para o Willian e mandou ele até o local. Ele identificou a vítima, foi até o carro dele e ficou aguardando. Quando ele saiu do estabelecimento, o Willian atirou e o Dyego morreu no local. O Juenilson deu fuga para o Willian, detalhou Ramiro.
Os quatro presos vão responder pelo crime de homicídio. Todos fizeram isso por amizade ao Evandro. Ele falou que precisava eliminar a vítima em razão da rixa com ela, disse Ramiro.

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