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Importunação sexual

Homem é detido por esfregar pênis em mulher dentro de Transcol no ES

O homem chegou a tentar pular a janela com o ônibus em movimento para fugir da polícia em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 11:17

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 11:17

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Ônibus do sistema Transcol Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi autuado por importunação sexual na noite desta quarta-feira (11) após ser acusado de esfregar o pênis em uma passageira dentro de um ônibus do Sistema Transcol. O suspeito chegou a tentar pular a janela do coletivo em movimento para fugir da polícia, mas foi impedido por passageiros.
De acordo com o depoimento da mulher que prestou a queixa contra o suspeito, ela estava em pé dentro do ônibus da linha 662 (que faz o trajeto entre a Praia da Costa e o Terminal de Vila Velha) e encontrava-se perto do espaço destinado aos cadeirantes quando o homem se aproximou.
O coletivo não estava cheio, mas mesmo assim o indivíduo permaneceu parado atrás da mulher de forma muito próxima. A vítima tentou se esquivar, mas ele continuou chegando mais perto. A mulher conta que percebeu quando o homem começou a esfregar o pênis encostando nela.

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A vítima gritou em busca de ajuda. Nesse momento, o homem chegou a pedir para o motorista parar ônibus para ele descer, mas não foi atendido e as portas permaneceram fechadas. Ele tentou pular a janela, mesmo com o coletivo em movimento, mas foi contido por passageiros.
O coletivo seguiu direto para o Terminal de Vila Velha, onde a Polícia Militar já o aguardava. O homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e foi autuado por importunação sexual.
Com informações do G1 ES

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