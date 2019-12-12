Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência doméstica

Sem aceitar separação, marido dá facada no rosto de mulher na Serra

O crime aconteceu no bairro Cascata, na Serra, às 18h30, desta quarta-feira (11). O criminoso conseguiu escapar. A mulher foi socorrida e levada para um hospital do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 10:12

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 10:12

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Intolerância, agressividade e falta de respeito. Essa combinação resultou em um novo caso de violência doméstica na Grande Vitória. Irritado por não aceitar o fim do relacionamento, um marido deu uma facada no rosto da mulher durante uma discussão.
O crime aconteceu dentro da casa deles no bairro Cascata, na Serra, às 18h30, desta quarta-feira (11). O criminoso conseguiu escapar. A mulher foi socorrida e levada para um hospital do município.

Veja Também

Violência contra mulher: esse tempo precisa acabar

Governo recebeu quase 73 mil denúncias de violência contra mulher

Bolsonaro veta obrigação de hospitais de denunciarem violência contra mulher

De acordo com informações da polícia, o casal estava em casa com a filha e a mãe da mulher agredida. Quando marido e mulher começaram a discutir o relacionamento, a avó levou a menina para outro imóvel.
Por não aceitar o rompimento, o marido agrediu a mulher e então a atacou com uma facada no rosto. Após ferir a mulher, ele fugiu. O agressor ainda não foi localizado pela polícia.
A mulher foi levada para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados