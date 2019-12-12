Sem aceitar separação, marido dá facada no rosto de mulher na Serra

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva

Intolerância, agressividade e falta de respeito. Essa combinação resultou em um novo caso de violência doméstica na Grande Vitória . Irritado por não aceitar o fim do relacionamento, um marido deu uma facada no rosto da mulher durante uma discussão.

O crime aconteceu dentro da casa deles no bairro Cascata, na Serra , às 18h30, desta quarta-feira (11). O criminoso conseguiu escapar. A mulher foi socorrida e levada para um hospital do município.

De acordo com informações da polícia, o casal estava em casa com a filha e a mãe da mulher agredida. Quando marido e mulher começaram a discutir o relacionamento, a avó levou a menina para outro imóvel.

Por não aceitar o rompimento, o marido agrediu a mulher e então a atacou com uma facada no rosto. Após ferir a mulher, ele fugiu. O agressor ainda não foi localizado pela polícia.