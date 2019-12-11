A Polícia Militar prendeu o acusado de matar a camareira Genaína Gomes dos Santos, na semana passada, em Rio Branco, Cariacica. Antônio Junior Cruz da Silva era marido da vítima e assassinou a mulher dentro de casa, na frente dos quatro filhos.
Antônio foi preso no início da noite desta quarta-feira (10), em Guarapari, após uma denúncia anônima. Ele chegou a fugir da polícia, mas foi encontrado escondido debaixo da cama em uma casa no bairro Patura.
Acusado de matar mulher na frente dos filhos em Cariacica é preso
Segundo a polícia militar, Antônio estava nervoso e confessou ter matado a mulher na última semana. Ele estava sendo procurado desde a última quinta-feira (5), quando fugiu após o crime . De acordo com a família, o suspeito não aceitava o pedido de separação da esposa.
O CRIME
O crime foi presenciado pelos filhos do casal, entre eles duas crianças de 6 e 7 anos. Uma delas relatou à reportagem de A Gazeta que viu o momento em que o pai pulou o muro, discutiu com a mãe e com uma faca de cozinha passou no pescoço dela. Vizinhos ouviram os gritos das crianças e acionaram a polícia. Quando os militares chegaram, a vítima já estava morta.
De acordo com a família, o casal viva há mais de 10 anos juntos, mas possuía um relacionamento conturbado. Horas antes de ser assassinada, Genaína chegou a chamar a Polícia Militar após ser ameaçada pelo marido. A mãe da vítima contou que o suspeito fazia uso de drogas, bebia bastante e já tinha agredido Genaína outras vezes. A camareira insistia para que o marido saísse de casa, mas ele não aceitava o fim do casamento.