Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feminicídio

Acusado de matar mulher na frente dos filhos em Cariacica é preso

Antônio Junior Cruz da Silva foi preso pela polícia em Guarapari na noite desta quarta-feira. Família disse que ele não aceitava o pedido de separação da esposa e por isso a esfaqueou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 20:42

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 20:42

Antônio Junior Cruz da Silva é considerado o principal suspeito de matar Genaína Crédito: Reprodução/ Redes sociais
A Polícia Militar prendeu o acusado de matar a camareira Genaína Gomes dos Santos, na semana passada, em Rio Branco, Cariacica. Antônio Junior Cruz da Silva era marido da vítima e assassinou a mulher dentro de casa, na frente dos quatro filhos
Antônio foi preso no início da noite desta quarta-feira (10), em Guarapari, após uma denúncia anônima.  Ele chegou a fugir da polícia, mas foi encontrado escondido debaixo da cama em uma casa no bairro Patura. 
Acusado de matar mulher na frente dos filhos em Cariacica é preso
Segundo a polícia militar, Antônio estava nervoso e confessou ter matado a mulher na última semana.  Ele estava sendo procurado desde a última quinta-feira (5), quando fugiu após o crime . De acordo com a família, o suspeito não aceitava o pedido de separação da esposa.

O CRIME

O crime foi presenciado pelos filhos do casal, entre eles duas crianças de 6 e 7 anos. Uma delas relatou à reportagem de A Gazeta que viu o momento em que o pai pulou o muro, discutiu com a mãe e com uma faca de cozinha passou no pescoço dela. Vizinhos ouviram os gritos das crianças e acionaram a polícia. Quando os militares chegaram, a vítima já estava morta. 
De acordo com a família, o casal viva há mais de 10 anos juntos, mas possuía um relacionamento conturbado. Horas antes de ser assassinada, Genaína chegou a chamar a Polícia Militar após ser ameaçada pelo marido. A mãe da vítima contou que o suspeito fazia uso de drogas, bebia bastante e já tinha agredido Genaína outras vezes. A camareira insistia para que o marido saísse de casa, mas ele não aceitava o fim do casamento.
Genaina foi assassinada na frente dos filhos Crédito: Reprodução

Veja Também

O relato de quem viu uma criança narrar o assassinato da mãe no ES

"É a segunda filha que eu perco por causa de homem", desabafa mãe no ES

Número de feminicídios grita, mas muitas mulheres sofrem em silêncio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados