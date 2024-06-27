Morte após peeling de fenol é investigada em Vitória

O produto teria sido comprado na internet, sem prescrição médica. A Polícia Científica informou que ainda não foi possível confirmar a causa exata da morte da mulher devido ao avançado estado de decomposição do corpo. Outros exames deverão ser realizados e o laudo final ainda é aguardado. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A família de Danieli não quis comentar sobre o assunto com a reportagem.