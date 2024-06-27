Morte após peeling de fenol é investigada em Vitória

Uma mulher identificada como Danieli Paulino de Oliveira, de 39 anos, foi encontrada morta na casa onde morava no bairro Goiabeiras, em Vitória, capital do Espírito Santo, no dia 19 de junho. Parentes contaram a policiais militares que ela teria feito, por conta própria, a aplicação de um peeling à base de fenol — um tipo de procedimento estético.
O produto teria sido comprado na internet, sem prescrição médica. A Polícia Científica informou que ainda não foi possível confirmar a causa exata da morte da mulher devido ao avançado estado de decomposição do corpo. Outros exames deverão ser realizados e o laudo final ainda é aguardado. O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A família de Danieli não quis comentar sobre o assunto com a reportagem.
- O QUE É?
- O fenol é um ácido, com capacidade de chegar ao fundo da pele, geralmente usado para pacientes com marcas de envelhecimento ou manchas causadas pelo sol ou acnes. Até o início da semana não era difícil encontrar sites que vendiam o produto. Em um deles, a reportagem da TV Gazeta encontrou uma solução 90%, que custava R$ 119, 26. Atualmente o link está indisponível. Na última segunda (25), a Anvisa proibiu a venda de produtos à base de fenol para procedimento de saúde.
- MORTE COM REPERCUSSÃO NO PAÍS
- No início deste mês, o empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu após a aplicação de um peeling de fenol. O procedimento foi feito pela influenciadora digital Natália Fabiana de Freitas Antônio em São Paulo. Natália Becker, como é conhecida nas redes sociais, não é médica, Também não é especialista em dermatologia e disse ter feito um curso online para utilizar o produto. A Vigilância Sanitária fechou e multou o Studio pela falta de autorização para realizar o peeling de fenol.
- FENOL SOMENTE COM MÉDICOS
- A reportagem da TV Gazeta conversou com o médico Carlos José Cardoso, que tem especialização em Dermatologia e fez cursos específicos para o uso do fenol. Ele trabalha com esse tipo de peeling há mais de 20 anos e explicou que é importante ter a formação e fazer o procedimento em local apropriado, sempre solicitando exames prévios a pacientes.
- O Conselho Regional de Medicina informou que o problema não é o fenol, mas sim o uso do ácido por profissionais que não são médicos ou mesmo por conta própria.
(Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta)