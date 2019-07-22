Quarta morte

Morre universitária que estava internada após grave acidente na BR 101

Segundo familiares, a jovem teve uma insuficiência respiratória e não resistiu, morrendo por volta das 5 horas

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:01 - Atualizado há 6 anos

Karen Bianchi estava internada em estado grave, no Hospital Jayme dos Santos Neves Crédito: Reprodução | Instagram

Após 16 dias internada, a universitária Karen Bianchi Botelho, de 18 anos, vítima de um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão carregado de abóboras em Carapina, na Serra, no dia 6 de julho, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (22). Segundo familiares, a jovem teve uma insuficiência respiratória e não resistiu, morrendo por volta das 5 horas. Outros três jovens que estavam em um Hyundai i30 morreram na hora.

De acordo com Vitor Bianchi, irmão da vítima, uma assistente social do Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde a jovem estava internada, entrou em contato pela manhã informando que a família precisava ir ao local para um procedimento.

ESPERANÇA

"Assim que meus pais chegaram, foram informados da morte, que aconteceu às 5 horas. O médico disse que ela teve uma insuficiência respiratória e não resistiu. Nos últimos dias ela chegou a melhorar e ficou dois dias acordada, respondendo a estímulos. Ela chegou a ir para a enfermaria, mas deu trombose e ela voltou para a CTI. Minha irmã teve uma parada cardíaca e os médicos conseguiram voltar com ela. Diante de tudo que aconteceu, nós tínhamos esperança que ela melhorasse", contou.

DOR

Mesmo nos dias em que estava acordada, Vitor afirmou que a irmã sentia muitas dores. Ele contou que apesar da tristeza da morte, o conforto é saber que a jovem não sente mais dores.

"Eu cheguei a dormir com minha irmã no hospital. Ela teve ossos quebrados, então toda vez que se mexia para trocar a fralda ou qualquer outro procedimento, eu via que ela sentia dor e ficava incomodada. As vezes ela tossia e sentia mais dores. Minha família está sem condições agora. É muito triste.", lembrou.

VELÓRIO

De acordo com Vitor Bianchi, nesse momento a família está envolvida nos trâmites para a liberação do corpo no Departamento Médico Legal (DML). Ele afirma que ainda não há horário definido para velório e enterro, mas que a cerimônia vai acontecer no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

O ACIDENTE

Acidente entre carro e caminhão carregado de abóboras deixa três mortos e quatro feridos na Serra Crédito: Internauta

Parentes das vítimas contaram que todos os sete jovens eram amigos e seguiam para uma festa em um único carro por volta das 22H50. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, um Hyundai I30, e o caminhão seguiam no sentido Serra-Vitória. A carreta estava na pista da esquerda, e o carro, na da direita. Na altura do KM 270, o caminhão teria feito uma manobra para entrar no contorno quando atingiu a lateral do veículo, que desgovernou-se e bateu em um poste mais à frente.

Três jovens que estavam no carro morreram na hora: a estudante de Administração Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos, o estudante de engenharia Gabriel Macedo, 19, e o jovem Alexandre Bazilio Ferreira, 22, que trabalhava em um posto de gasolina.

O I30 era guiado por João Victor Schneider dos Santos, que chegou a ser levado ao hospital e já recebeu alta. Além de Karen, dentro do carro ainda estavam, Luiz Henrique Rodrigues da Cruz e Guilherme Rosa Passos. Eles foram encaminhados ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, e estão internados na "sala laranja", local onde ficam os pacientes que não estão em estado tão grave.

O motorista do caminhão, Rodiney dos Santos Rodrigues, de 30 anos, permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a PRF, Rodiney e o motorista do I30 fizeram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Após prestar depoimento na delegacia, ele foi autuado em flagrante por triplo homicídio culposo. Durante audiência de custódia, o juiz Felipe Leitão Gomes converteu a prisão em flagrante do caminhoneiro para prisão preventiva. Para o juiz, a soltura do caminhoneiro pode significar um risco para a sociedade.

O caminhoneiro Rodiney dos Santos Rodrigues, que dirigia a carreta envolvida em acidente de Carapina, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

