Morre cachorro que teve corpo queimado por homem em Brejetuba

Cachorro vítima de maus-tratos em Brejetuba morreu Crédito: Divulgação/Leitor A Gazeta

A informação sobre a morte do cachorro foi divulgada nas redes sociais de um grupo de proteção animal de Brejetuba, que vinha pedindo doações para custear a internação do animal. Eles lamentaram o caso.

“Pretinho não resistiu, foi morar onde nunca mais irá sofrer. Pretinho foi guerreiro, lutou para viver, com uma força que impressionou a todos, mas Deus achou melhor levá-lo daqui… Agradecemos a todos que juntos torceram, doaram, para que ele recebesse o melhor tratamento do mundo”, diz a publicação.

Segundo boletim de ocorrência policial, na tarde do dia 21 de julho deste ano, o animal entrou em uma lixeira no meio da rua e depois um morador jogou gasolina e ateou fogo no cachorro. O cão foi resgatado pelos próprios donos e com ajuda do grupo de proteção animal do município foi transferido para uma clínica.

O dono do animal contou na Delegacia de Brejetuba, que investiga o caso, que ‘Pretinho’ teria fugido de casa após abrirem o portão, e em seguida, pulado em um latão de lixo. Uma testemunha viu a cena.