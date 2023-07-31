Morre cachorro que teve corpo queimado por homem em Brejetuba

O cachorro que teve o corpo queimado por um homem após entrar em uma lixeira no interior de Brejetuba, na região Serrana do Espírito Santo, morreu no último domingo (29). O cão Pretinho foi vítima de maus-tratos no dia 21 deste mês e, desde então, vinha recebendo cuidados veterinários em uma clínica em Afonso Cláudio, município próximo.
A informação sobre a morte do cachorro foi divulgada nas redes sociais de um grupo de proteção animal de Brejetuba, que vinha pedindo doações para custear a internação do animal. Eles lamentaram o caso.
“Pretinho não resistiu, foi morar onde nunca mais irá sofrer. Pretinho foi guerreiro, lutou para viver, com uma força que impressionou a todos, mas Deus achou melhor levá-lo daqui… Agradecemos a todos que juntos torceram, doaram, para que ele recebesse o melhor tratamento do mundo”, diz a publicação.
Segundo boletim de ocorrência policial, na tarde do dia 21 de julho deste ano, o animal entrou em uma lixeira no meio da rua e depois um morador jogou gasolina e ateou fogo no cachorro. O cão foi resgatado pelos próprios donos e com ajuda do grupo de proteção animal do município foi transferido para uma clínica.
O dono do animal contou na Delegacia de Brejetuba, que investiga o caso, que ‘Pretinho’ teria fugido de casa após abrirem o portão, e em seguida, pulado em um latão de lixo. Uma testemunha viu a cena.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue em investigação e ninguém foi preso até o momento.