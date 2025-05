Caso Rayane Berger

Médico que matou miss no ES é condenado a 27 anos de prisão e indenização de R$ 500 mil

Crime ocorreu em 2015, na zona rural de Santa Maria de Jetibá; Justiça determinou o cumprimento da pena em regime fechado

Líder religioso é preso suspeito de estupro de vulnerável no Sul do ES

Além da condenação por homicídio qualificado, a sentença determina o envio do caso ao Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES), que pode avaliar a cassação do diploma do médico. Também foi ordenado o bloqueio de bens e contas bancárias do condenado, e o pagamento de R$ 500 mil por danos morais à família da vítima.>