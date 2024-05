Mata da Praia: polícia entende que advogado matou aposentado em legítima defesa

Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, foi morto a tiros no dia 20 de abril, após uma discussão entre ele e o advogado por conta de cachorros

A Polícia Civil concluiu que o advogado Luis Hormindo França Costa, de 33 anos, que atirou e matou o aposentado Manoel de Oliveira Pepino, de 73 anos, após uma discussão motivada por cachorros, agiu em legítima defesa. O crime ocorreu no dia 20 de abril, na Mata da Praia, em Vitória .

O inquérito concluído foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ). O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Ramiro Pereira Diniz, explicou que, inicialmente, o caso foi atendido por uma equipe de plantão que entendeu que havia elementos suficientes para autuar Luis por homicídio e por ato de abuso contra cão.

O inquérito, naquele momento, foi encaminhado ao MPES, que devolveu pedindo novas informações. Sendo assim, as investigações foram encaminhadas a DHPP da Capital, que realizou novas diligências.

Ainda segundo o delegado, as imagens registradas mostram que Luis tentou deixar o local logo quando o aposentado iniciou os disparos, mas foi perseguido por Manoel. Então, ainda segurando a coleira do cachorro em uma das mãos, o advogado revidou aos disparos.

Assim que atinge o aposentado, Luis para de atirar, vai até o corpo de Manoel, aciona o socorro e aguarda no local.

Arma ilegal

A arma usada pelo aposentado Manoel de Oliveira Pepino, um revólver, era ilegal. Ele não tinha posse ou porte para arma de fogo. Já o advogado Luis Hormindo França Costa possui registro da pistola utilizada na discussão com a vítima.

Segundo a Polícia Civil, não é possível afirmar quantos disparos foram realizados no total.

Por que o desindiciamento?

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, delegado Ramiro Pereira Diniz, explicou que o desindiciamento ocorre quando a autoridade policial entende que, inicialmente, houve elementos suficientes para colocar um indivíduo como suspeito. A partir de novos fatos que surgem esse indivíduo deixa de ser suspeito e passa a figurar como uma pessoa envolvida no caso.

No caso do aposentado morto na Mata da Praia, a equipe de plantão entendeu existirem elementos suficientes para autuar Luis Hormindo França Costa por homicídio e por praticar ato de abuso contra cão, uma vez que o animal também foi baleado, e encaminhou ao MPES, que devolveu o caso, solicitando novas diligências. As investigações mostraram que o advogado agiu em legítima defesa e o delegado decidiu pelo desindiciamento de Luis.