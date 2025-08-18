Tripla tentativa de homicídio

'Manelão', liderança do tráfico na Serra, é condenado a 39 anos de prisão

Romário Pereira dos Santos, o 'Manelão', foi condenado por tripla tentativa de homicídio; crime ocorreu em 2012 e julgamento foi na última semana, no Fórum Criminal da Serra

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:11

Apontado como uma das principais lideranças de drogas na Serra, Romário Pereira dos Santos, o “Manelão”, foi condenado a 39 anos, quatro meses e 15 dias de prisão por tripla tentativa de homicídio. O crime ocorreu em 2012 e o julgamento aconteceu na última quarta-feira (13), no Fórum Criminal de Serra.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Romário era um dos principais líderes em Carapina Grande, no mesmo município. O júri acatou a denúncia e condenou o réu por tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Relembre o crime

Investigações da Polícia Civil apontaram que, em 9 de março de 2012, Romário, com 20 anos na época, junto de outros homens não identificados e armados, tentou matar três indivíduos – que só escaparam porque conseguiram fugir do local. A ação teria sido motivada por conflitos ligados ao tráfico de drogas.

Denúncia e condenação

A denúncia do Ministério Público foi apresentada em 2015, e em 2019 a Justiça decidiu levar o caso a julgamento no Tribunal do Júri. Durante esse período, Romário chegou a responder em liberdade, mas voltou a ser preso após indícios de que seguia no comando do tráfico em Carapina Grande e estaria intimidando moradores da região.

O júri popular reconheceu a culpa de Romário e definiu a pena de 39 anos, quatro meses e 15 dias de prisão em regime fechado. Segundo o MPES, a condenação reforça o compromisso do órgão na defesa da vida e na proteção da sociedade.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Romário Pereira dos Santos, e deixa este espaço aberto para um posicionamento.

