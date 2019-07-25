Delegacia lotada

Mais de 40 presos em megaoperação contra o tráfico em Colatina

Investigação da Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar e prendeu 48 pessoas durante a manhã desta quinta-feira (25). Ao todo, 140 policiais participaram da ação

Publicado em 25 de julho de 2019 às 14:54 - Atualizado há 6 anos

Policiais militares e civis reunidos durante a mega operação em Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Uma megaoperação contra o tráfico de drogas foi deflagrada em vários bairros de Colatina, região Noroeste do Estado, na manhã desta quinta-feira (25). Ao todo, 140 policiais civis e militares participaram da ação, que contou com o cumprimento de mais de 50 mandados de busca e apreensão e de prisão também em outras cidades, como Pancas, Baixo Guandu e até na Grande Vitória.

Durante a manhã, 43 pessoas foram presas e conduzidas para a 15ª Delegacia Regional de Colatina, entre elas 12 mulheres e uma adolescente. Um taxista também foi detido. A rua em frente à delegacia precisou ser fechada por conta da grande quantidade de viaturas e policiais. Na continuidade da operação à tarde, outras cinco pessoas foram detidas: dois homens, duas mulheres e um menor de idade.

As investigações também apontam para o envolvimento dos detidos em homicídios, e não apenas no tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a operação vai ajudar a reduzir a ação de criminosos na região.

Mais de 40 presos em megaoperação contra o tráfico em Colatina

INVESTIGAÇÕES

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram há seis meses. Foi descoberto que Jhon Lennon Santos Alves, que está preso há quase dois anos na Grande Vitória, ainda comandava o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Colatina. A esposa dele foi detida.

Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, o delegado Deverly Pereira Júnior explicou que, durante as investigações, descobriram células da facção na Grande Vitória. “Gerentes das organizações criminosas em Cariacica coordenavam as operações de Colatina e remetiam drogas para cá. Através da companheira, Jhon Lennon dava ordens à facção”, informou.

GRUPOS RIVAIS

Movimentação de viaturas em frente à Delegacia Regional de Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Além disso, o trabalho identificou que outros grupos rivais disputavam o tráfico em Colatina. “Descobrimos pontos de tensão entre os traficantes da região. O bairro Bela Vista e adjacências foram afetados pela operação. Também identificamos a frequente participação de taxistas no tráfico. O que foi preso levava para a Grande Vitória o dinheiro arrecadado pela facção”, destacou o delegado.

Segundo Deverly, ainda há mandados a cumprir e pelo menos mais 40 pessoas foram identificadas e estão sob investigação. Todos os presos na operação serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. Já os detidos em Cariacica ficam na Grande Vitória e serão ouvidos posteriormente.

OS NÚMEROS DA OPERAÇÃO

No final da tarde desta quinta-feira (25), a Polícia Civil divulgou o resultado da operação. Além das 48 pessoas detidas (34 homens, 14 mulheres e dois adolescentes), também foram apreendidos:

- 407 pedras de crack apreendidas;

- 47 celulares;

- 5 rádios comunicadores;

- R$ 2.930 em dinheiro;

- 2 munições intactas calibre 38;

- 45 buchas de maconha;

- 20 gramas de maconha;

- 2 potes de ácido bórico

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta